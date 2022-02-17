Leclerc: "F1-75 pistte hızlıysa daha çok seveceğim!"

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Ferrari, yeni aracının örtüsünü bugün Maranello'da yaptığı lansmanla beraber kaldırdı ve F1-75'in renk düzeni epey etkileyiciydi.

Lansman sonrasında konuşan Charles Leclerc şöyle dedi: "Her yıl kendimi geliştirmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

"Fakat bu sezon, hem Ferrari hem de biz sürücüler için çok önemli bir sezon olacak ve iyi fırsatlar sunacak."

"Beklentiler herkes için çok ama çok yüksek ancak perde arkasında yapılan tüm çalışmaları, sezon boyunca harika sonuçlara dönüştürebileceğimizden emin olmak istiyoruz."

"Araç güzel görünüyor, onu sevdim, gerçekten çok hoş. Fakat eğer pistte hızlıysa daha çok seveceğim! Yine de dediğim gibi bu tasarımı kesinlikle sevdim."

"Ön kanat devasa görünüyor, uzantıları yok, bu da geçmiş yıllara kıyasla garip ve oldukça farklı geliyor."

"Aracın gövde kısmında ne kadar iş yapıldığını görebiliyorsunuz , etkileyici ve aşırı görünüyor ve bu da hoşuma gitti."

"Bu renk düzeni araca mükemmel bir şekilde uyuyor. Bu, aracı biraz daha agresif hale getiriyor."

Daha sonra Carlos Sainz da konuştu.

İspanyol pilot, "Agresif, radikal ve güzel görünüyor. Umarım hızlıdır."

"Yeni lastikler doğru yönde atılmış bir adım gibi görünüyor. Yarış sırasında biraz daha fazla zorlamamıza izin vermeli. Elbette görüş bir soru işareti çünkü artık daha büyükler ve görüşü biraz engelleyebilirler."

"Aracın kendisi ise yenilikçi görünüyor ve açıkçası beğendiğimi söyleyebilirim. Bu, gerçekten radikal bir tasarım ve yeni bir araca baktığınızda görmek istediğiniz şey budur."

"75. yıldönümü logosu da renk düzenine çok iyi uyuyor. Biraz eski Ferrari'yi anımsatıyor ve daha önce araçta sahip olduklarımızın mükemmel bir karışımı gibi görünüyor."

"Geçen yıl iyi bir sezon geçirdim ama şimdi takımı bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi. Geçen yıl takımı tanıma ve Ferrari'nin felsefesine alışma fırsatım oldu. Sürücüler olarak 2022'de Ferrari ile daha fazla başarı elde etmek istiyoruz." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Ferrari