Leclerc ev adresini öğrenen taraftarlardan rahatsız
Charles Leclerc, taraftarların evine kadar gelerek kendisinden imza isteyip, fotoğraf çekinmeye çalışmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Charles Leclerc'in mevcut Formula 1 gridindeki en tutkulu pilotlardan biri olduğu sır değil. Ferrari'nin Monakolu pilotunun ardında, her hafta sonu ona destek veren, kırmızı araçla kazanmasını isteyen büyük bir taraftar kitlesi var.
Ancak Leclerc'e olan bu tutku, şimdi pek de tolere edilemeyecek bir seviyeye çıkmış durumda.
Görünüşe bakılırsa bazı taraftarlar Leclerc'in evine giderek, kendisinden imza isteyip, fotoğraf çekinmeye çalışıyor.
25 yaşındaki sürücü Pazar günü Instagram hesabından bir açıklama yayınlayarak, taraftarlardan buna bir son vermelerini istedi.
Leclerc, "Herkese merhaba. Son birkaç aydır ev adresim bir şekilde açığa çıktı ve bu da insanların evimin altında toplanmasına, zilimi çalmasına ve benden fotoğraf ya da imza istemesine yol açtı."
"Sizin için burada olmaktan hep mutlu olsam ve desteğinizi gerçekten takdir etsem de, lütfen mahremiyetime saygı gösterin ve evime gelmeyin."
"Beni sokakta veya pistte gördüğünüzde durup 'merhaba' diyeceğimden emin olabilirsiniz, ancak evimi ziyaret ederseniz dışarı çıkmam."
"Hem kişisel hem de sosyal medyadaki desteğiniz benim için çok şey ifade ediyor, ancak aşılmaması gereken bir sınır var." dedi.
Verstappen: "Alonso çok daha fazla zafere sahip olmalıydı"
Alpine yaz arasından önce 0.6 saniye kazanmayı hedefliyor
Ferrari, şimdilik Sanchez'in yerine Montecchi'yi geçirdi
Ferrari, şimdilik Sanchez'in yerine Montecchi'yi geçirdi Ferrari, şimdilik Sanchez'in yerine Montecchi'yi geçirdi
Vasseur: "B araç söz konusu değil fakat büyük güncellemeler yapacağız"
Vasseur: "B araç söz konusu değil fakat büyük güncellemeler yapacağız" Vasseur: "B araç söz konusu değil fakat büyük güncellemeler yapacağız"
Leclerc'in lüks saatinin çalınmasıyla ilgili dört kişi tutuklandı
Leclerc'in lüks saatinin çalınmasıyla ilgili dört kişi tutuklandı Leclerc'in lüks saatinin çalınmasıyla ilgili dört kişi tutuklandı
Vasseur: "Red Bull'a verilen bütçe sınırı cezası oldukça hafif"
Vasseur: "Red Bull'a verilen bütçe sınırı cezası oldukça hafif" Vasseur: "Red Bull'a verilen bütçe sınırı cezası oldukça hafif"
Resmi: Ferrari, Sainz'ın Avustralya GP cezası için yeniden inceleme talep etti!
Resmi: Ferrari, Sainz'ın Avustralya GP cezası için yeniden inceleme talep etti! Resmi: Ferrari, Sainz'ın Avustralya GP cezası için yeniden inceleme talep etti!
Ferrari puan alamamasına rağmen Avustralya'de büyük bir adım attığına emin
Ferrari puan alamamasına rağmen Avustralya'de büyük bir adım attığına emin Ferrari puan alamamasına rağmen Avustralya'de büyük bir adım attığına emin
Son Haberler
Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"
Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi" Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"
Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"
Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri" Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"
Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"
Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz" Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"
Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş
Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.