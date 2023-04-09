Leclerc ev adresini öğrenen taraftarlardan rahatsız

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Charles Leclerc'in mevcut Formula 1 gridindeki en tutkulu pilotlardan biri olduğu sır değil. Ferrari'nin Monakolu pilotunun ardında, her hafta sonu ona destek veren, kırmızı araçla kazanmasını isteyen büyük bir taraftar kitlesi var.

Ancak Leclerc'e olan bu tutku, şimdi pek de tolere edilemeyecek bir seviyeye çıkmış durumda.

Görünüşe bakılırsa bazı taraftarlar Leclerc'in evine giderek, kendisinden imza isteyip, fotoğraf çekinmeye çalışıyor.

25 yaşındaki sürücü Pazar günü Instagram hesabından bir açıklama yayınlayarak, taraftarlardan buna bir son vermelerini istedi.

Leclerc, "Herkese merhaba. Son birkaç aydır ev adresim bir şekilde açığa çıktı ve bu da insanların evimin altında toplanmasına, zilimi çalmasına ve benden fotoğraf ya da imza istemesine yol açtı."

"Sizin için burada olmaktan hep mutlu olsam ve desteğinizi gerçekten takdir etsem de, lütfen mahremiyetime saygı gösterin ve evime gelmeyin."

"Beni sokakta veya pistte gördüğünüzde durup 'merhaba' diyeceğimden emin olabilirsiniz, ancak evimi ziyaret ederseniz dışarı çıkmam."

"Hem kişisel hem de sosyal medyadaki desteğiniz benim için çok şey ifade ediyor, ancak aşılmaması gereken bir sınır var." dedi.