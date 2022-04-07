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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Leclerc: "Eski pist düzeni bize daha uygundu"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Melbourne'ün yeni pist düzeninin kendilerine pek uymadığını düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc: "Eski pist düzeni bize daha uygundu"
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Ferrari, 2022'nin ilk yarışında duble yaptı ve Suudi Arabistan'da son anlara kadar galibiyet mücadelesi verdi.

Melbourne'de yapılacak yarışın, tam gaz geçilen mesafeler nedeniyle Red Bull'a daha uygun olacağı düşünülüyor.

Ferrari pilotu Charles Leclerc de benzer görüşte.

Leclerc, şöyle dedi: "Genel olarak bu pistin taşıdığı özelliklerin aracımıza çok iyi uymadığını düşünüyorum."

"Yine de çabalayacağız ve mücadelenin içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Yakın olacağız, büyük bir fark olacağını sanmıyorum ve eğer mükemmel bir iş çıkarırsak her şey mümkün olacak."

"Elbette eski pist düzeni bize daha uygun olurdu ama şimdi buna sahibiz ve bu hafta sonu her zaman olduğu gibi en iyisini yapmaya çalışacağız."

Leclerc, dört DRS bölgesinin olacağı Melbourne'de "akıllıca" hareket etmesi gerektiğini kabul ediyor.

Ferrari F1-75 front detail

Ferrari F1-75 front detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

"Bu, oldukça zor bir durum ama her zaman mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışıyorum. Red Bull'a karşı düzlük hızı zayıflığı nedeniyle akıllıca hareket etmemiz gerekiyor."

"Önceki iki yarışta DRS'yi stratejik kullanımının önemini gördük ve burada daha da belirgin hale geleceğine eminim çünkü tüm düzlüklerde  DRS bölgesi var. Burada akıllıca davranmak büyük bir fark yaratabilir."

Carlos Sainz da düzlükler nedeniyle güçlü bir Red Bull bekliyor.

Sainz, "Hâlâ iyi bir iş yapabileceğimize eminim. Aracımız şimdiye kadar bulunduğumuz tüm pistlerde çok güçlüydü. Fakat düzlük hızlarının daha yüksek olduğu Cidde'de Red Bull aracı daha hızlı, daha dengeli ve virajlarda daha iyi görünüyordu."

"Albert Park'taki düzlüklerin uzunluğunu düşünürsek, muhtemelen burada da biraz daha güçlü olacaklar. Yine de iyi bir iş iş yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Ferrari'nin aero şefi Davide Sanchez ise yaptıkları çalışmalara güveniyor.

"Antrenmanlarda, dalgalanma ile ilgili herhangi bir sorunumuz olmadığını doğrulamak önemli olacak."

"Önemli ölçüde daha hızlı olması beklenen yeni pist düzeni, tur süresinin birkaç saniye hızlanmasına neden olabilir. Artık araçların pistte çok daha hızlı olmasını bekliyoruz ve hal böyle olunca lastik yönetiminin yarış sonucu üzerinde kilit bir etkisi olacak."

"Ayrıca bu yarışa hazırlanmak için simülatörde çok zaman harcadık ve bu nedenle, sahip olduğumuz tüm bilgilerle, piste çıktığımız anda ayar anlamında zaten doğru yönde olmayı bekliyoruz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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