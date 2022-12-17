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Formula 1 Haberler

Leclerc: "En iyi zaferim Avusturya GP'di"

Charles Leclerc, 2022 Formula 1 sezonundaki en iyi zaferi olarak Avusturya GP'yi görüyor.

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Leclerc: "En iyi zaferim Avusturya GP'di"
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Charles Leclerc, 2022 Formula 1 sezonunda üç galibiyet almayı başarırken, bunlardan ikisi ilk üç yarışta geldi.

Özellikle Avustralya GP'de çok baskın bir performansla zafere ulaşan Leclerc için işler harika gidiyordu ancak Imola yarışının ardından durum tersine dönmeye başladı.

Sonrasında Leclerc sadece Avusturya GP'yi kazanabildi ve oradaki performansı da oldukça iyi görünüyordu.

Bahreyn, Avustralya ve Avusturya GP zaferleri arasından en iyisinin hangisi olduğunu açıklayan Leclerc, "Muhtemelen Avusturya."

"Şansın bizim yanımızda olmadığı birkaç yarışın ardından galibiyet almak harikaydı. İlk turdan son tura kadar lastikleri koruyabildim, gerçekten güzeldi."

"Yıl boyunca sıralama turlarında iyiydik çünkü yeni lastikler ve az yakıtla aracımız çok iyi çalışıyordu. Fakat Pazar günleri, özellikle lastik aşınmasıyla ilgili çok fazla sorunumuz vardı."

"Lastiklerden en iyi performansı elde etmeye çalıştık ama yarışta zaman zaman bizi olumsuz etkiledi."

"Aracımız sıralama turlarında çok iyi olsa da, pazar günü aynı performansı sergilemek neredeyse imkansızdı." dedi.

 

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