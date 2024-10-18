Leclerc: "En hızlı tur puanı yeteneği ölçmüyordu"
Charles Leclerc, en hızlı tur puanının kaldırılmasının doğru olduğunu söyledi.
Ferrari, Formula 1 Amerika GP'si öncesi araca eklenen güncellemelerin performansını Austin pistinde test etmeyi planlıyor.
Ferrari pilotu Charles Leclerc de bu hafta sonunun takımın gelişim yönü açısından kritik olduğunu belirtti.
Aynı zamanda FIA'nın 2024 sezonundan itibaren en hızlı tur puanını kaldırma kararını olumlu bulan Monakolu pilot, bu puanın yarış sonuçlarından çok stratejik bir avantaj sağladığını ifade etti: "En hızlı tur puanının kaldırılması bence iyi bir şey. Bu puan, yarışın durumuna bağlı olarak şans eseri elde edilebiliyor ve gerçekten bir yetenek göstergesi değil."
Leclerc, takımın COTA'daki planlara da değindi ve şunları söyledi: "Austin’de odak noktamız ise, getirdiğimiz son güncellemelerin performansını ölçmek olacak."
"Şu ana kadar belirli pistlerde bu güncellemeleri test ettik ancak Austin her yönüyle aracı değerlendirebileceğimiz daha dengeli bir pist."
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