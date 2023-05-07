Leclerc: "En büyük sorun tutarsızlık"
Miami'den istediğini alamayarak ayrılan Charles Leclerc'e göre Ferrari'nin daha tutarlı davranan bir araca sahip olması gerekmekte.
Miami'de kariyerinin en kötü hafta sonlarından birini geçiren Charles Leclerc, önce antrenmanlarda, sonra sıralama turlarında kaza yaparak yarışa yedinci sıradan başladı.
Yarışın büyük bölümünü Kevin Magnussen ile mücadele halinde geçiren, hatta rakibini geçtiği birçok kez kontra atakla karşılaşan Leclerc, mücadeleyi başladığı yerde, yedinci sırada tamamladı.
Tek sorun Leclerc değildi, nitekim sıralamalarda iyi görünen Ferrari, yarışta ise Mercedes ve Aston Martin ile aşık atamadı, hatta bir noktada Alpine'den dahi kötüydü.
Hayal kırıklığı dolu hafta sonunun ardından konuşan Leclerc'e göre Ferrari'nin en büyük sorunu tutarlılık.
"Araçtaki en büyük eksiklik tutarlılık. Aracın tepkilerinin değişmesi bir viraj bile sürmüyor, aynı virajda önce arkadan kayma, sonra da önden kayma yaşanabiliyor. Ayrıca rüzgardan da çok fazla etkilendik, bu konuda aracı kontrol etmeliyiz."
"Yüksek hızda araç sürekli zemine vuruyordu, bu tam olarak açıklayabileceğim bir şey değil, Cumartesi günü bununla karşılaşmadık. Verilere bakacağız."
"Aracımız geçen yıla göre oldukça farklı, ancak Red Bull ekstra performans sahibi, Aston Martin'de geçen yıla göre çok daha farklı bir araca sahip. Mercedes de yarışta sıralamalara göre daha güçlü, o yüzden pek sürpriz olmadı."
"Kesin olan şu ki, bu yıl rüzgara karşı çok daha hassas bir aracımız var ve bu bizi epey zorluyor. Üstesinden gelmeye çalışıyoruz."
"Bazen ileriye doğru bir adım attığımızı hissediyoruz, sonrasında koşullar farklılaşıyor ve kendimizi bir anda ideal pencerenin uzağında buluyoruz. Bunun üstünde çalışmalıyız." dedi.
Russell: "Güncellemeler bizim için 'dünyayı değiştirmeyecek'"
Miami GP'si gece yarışına mı dönüşüyor?
Son Haberler
Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum"
Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum" Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum"
Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti
Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti
Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"
Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı" Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"
Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak
Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.