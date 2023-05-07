Leclerc: "En büyük sorun tutarsızlık"

Miami'de kariyerinin en kötü hafta sonlarından birini geçiren Charles Leclerc, önce antrenmanlarda, sonra sıralama turlarında kaza yaparak yarışa yedinci sıradan başladı.

Yarışın büyük bölümünü Kevin Magnussen ile mücadele halinde geçiren, hatta rakibini geçtiği birçok kez kontra atakla karşılaşan Leclerc, mücadeleyi başladığı yerde, yedinci sırada tamamladı.

Tek sorun Leclerc değildi, nitekim sıralamalarda iyi görünen Ferrari, yarışta ise Mercedes ve Aston Martin ile aşık atamadı, hatta bir noktada Alpine'den dahi kötüydü.

Hayal kırıklığı dolu hafta sonunun ardından konuşan Leclerc'e göre Ferrari'nin en büyük sorunu tutarlılık.

"Araçtaki en büyük eksiklik tutarlılık. Aracın tepkilerinin değişmesi bir viraj bile sürmüyor, aynı virajda önce arkadan kayma, sonra da önden kayma yaşanabiliyor. Ayrıca rüzgardan da çok fazla etkilendik, bu konuda aracı kontrol etmeliyiz."

"Yüksek hızda araç sürekli zemine vuruyordu, bu tam olarak açıklayabileceğim bir şey değil, Cumartesi günü bununla karşılaşmadık. Verilere bakacağız."

"Aracımız geçen yıla göre oldukça farklı, ancak Red Bull ekstra performans sahibi, Aston Martin'de geçen yıla göre çok daha farklı bir araca sahip. Mercedes de yarışta sıralamalara göre daha güçlü, o yüzden pek sürpriz olmadı."

"Kesin olan şu ki, bu yıl rüzgara karşı çok daha hassas bir aracımız var ve bu bizi epey zorluyor. Üstesinden gelmeye çalışıyoruz."

"Bazen ileriye doğru bir adım attığımızı hissediyoruz, sonrasında koşullar farklılaşıyor ve kendimizi bir anda ideal pencerenin uzağında buluyoruz. Bunun üstünde çalışmalıyız." dedi.