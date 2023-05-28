Leclerc: "Elimden geleni yapacağım"

Charles Leclerc, Lando Norris'i sıralama turlarının son bölümünde engellediği gerekçesiyle üç sıra grid cezası aldı ev yarışa altıncı başlayacak.

Monakolu pilotun podyuma çıkması hiç kolay olmayacak çünkü Monte Carlo pistinin yapısı, geçiş için pek de müsait değil.

Yarışa kısa bir süre kala konuşan Leclerc, "Ne yazık ki ceza almaya alışmaya başladım ama yapabileceğim bir şey yok."

"Dün sadece sıralama turlarıydı, asıl iş bugün yapılacak. İyi bir yarış çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Elbette Monako'da üç sıra yükselmek kolay olmayacak ama elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Monako hafta sonu benim için her zaman özel bir yarış oldu. Arkadaşlarımın yarışı izlemek için burada olduğunu biliyorum, bazıları ilk virajın çıkışında oturuyor. Onları mutlu etmek istiyorum."

"Umarım iyi bir yarış çıkarabilir ve puan kazanabilirim."

Carlos Sainz ise hedefini podyum olarak belirledi.

"Bugün podyuma çıkabilir miyiz bilmiyorum ama hedefimiz bu. Eğer yarışı ilk üç içerisinde bitirebilirsek, bu harika bir sonuç olacak."

"Galibiyet mümkün bilmiyorum fakat Monako'da imkansız diye bir şey yok."

"Bu pistte taraftarlardan aldığımız desteği hissediyorum. Onları mutlu etmeye ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."