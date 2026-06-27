Leclerc: "Elde ettiğimiz sonuç güzel bir sürpriz oldu"

Son dönemde zorlu haftalar geçirdiğini belirten Leclerc, temiz bir seansı geride bırakmanın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü sonuçtan dolayı nispeten mutluyum.”

“Son birkaç hafta sonu bizim için oldukça zorluydu. Bu yüzden sadece temiz bir hafta sonu geçirmek ve her şeyden önemlisi, yarına iyi bir başlangıç yapabilmek adına güçlü bir sıralama performansı göstermek istiyordum."

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Yarışa ikinci sıradan başlamak harika bir sonuç. Takım, Barselona'ya ve ardından bu hafta sonuna güncellemeler yetiştirebilmek için gece gündüz demeden çalıştı ve bu çabalar sonunda meyvesini veriyor.”

“Açıkça itiraf etmem gerekirse, sıralama turları başlayana kadar ilk çizgiye yerleşebileceğimizi hiç düşünmemiştim. Bu yüzden elde ettiğimiz sonuç, bizim adımıza gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu."

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