Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Wolff: "İkincilik beklediğimden daha iyi bir sonuç"
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Leclerc: "Ekrana gelmediğine eminim ama en iyi performanslarımızdan biriydi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Amerika Grand Prix'sinde elde ettiği sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Leclerc: "Ekrana gelmediğine eminim ama en iyi performanslarımızdan biriydi"

Son motor güncellemesiyle birlikte hızlanan Ferrari'de Charles Leclerc dördüncü başladığı yarışta kusursuz bir performans sergiledi ve yine dördüncü sırada finiş gördü.

Monakolu pilot ilk bölümde geride kalsa da, ikinci ve üçüncü bölümde neredeyse Sergio Perez'den daha hızlıydı.

Son dört yarışın üçünü ilk dörtte bitiren Leclerc, "Evet, gerçekten çok mutluyum. Eminim yarışımın çoğunu görmediniz fakat performans çok ama çok iyiydi."

"Sergio sadece 10 saniye önümdeydi ve son iki bölümde ondan biraz daha hızlıydık. Bu yüzden podyuma çıkmayı düşünsem de bunu yapmayı maalesef başaramadık."

"Fakat yarış inanılmaz derecede zordu. Muhtemelen şimdiye kadar fiziksel anlamda en zor yarışlardan biriydi. Singapur da zor ama farklı türde bir zorluğu var."

"Orası sadece çok sıcak. Oysa burada fiziksel olarak ilk sektörüyle, son sektörüyle, ikinci sektörlüye, tümsekleriyle, sıcağıyla, her şeyiyle fiziksel olarak çok zorlanıyorsunuz ve son 10 tur gerçekten çok zorlandım."

Leclerc, yarışın sonucu iyi olsa da McLaren'la aralarının yakın olduğu görüşünde.

"Gerçekçi olmalıyız. Böyle bir yarış oldukça ileride olduğumuzu düşünmemize neden olsa da, durum böyle değil. Mücadele hâlâ çok yakın."

"Mücadele çok yakın olacağı için çok sıkı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Bu yıl sadece iki veya üç güncelleme yaptığımızı söylemeliyim fakat bu iki veya üç güncelleme ile ileriye doğru büyük adımlar attık. Bu, gelecek için çok iyi bir şey."

"2021, kendi adımıza 2022 için en iyi aracı yapmaya çalışmakla ilgiliydi. Fakat getirdiğimiz birkaç güncelleme çok önemliydi ve ileriye doğru büyük bir adım atmamızı sağladı. Bu harika bir şey."

paylaşım
yorumlar
Wolff: "İkincilik beklediğimden daha iyi bir sonuç"

Önceki haber

Wolff: "İkincilik beklediğimden daha iyi bir sonuç"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Amerika GP: Hamilton son tura kadar zorladı, Verstappen galibiyeti bırakmadı! Birleşik Devletler GP
Formula 1

Amerika GP: Hamilton son tura kadar zorladı, Verstappen galibiyeti bırakmadı!

McLaren, MCL35M'in yarış temposuna güveniyor Birleşik Devletler GP
Formula 1

McLaren, MCL35M'in yarış temposuna güveniyor

Norris: "Ferrari'yi sıralama turlarında yenmek için 'mükemmel' olmalıydık" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Norris: "Ferrari'yi sıralama turlarında yenmek için 'mükemmel' olmalıydık"

Çok Okunanlar Bugün

Amerika GP: Hamilton son tura kadar zorladı, Verstappen galibiyeti bırakmadı!
Formula 1 Formula 1

Amerika GP: Hamilton son tura kadar zorladı, Verstappen galibiyeti bırakmadı!

Wolff: "İkincilik beklediğimden daha iyi bir sonuç"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "İkincilik beklediğimden daha iyi bir sonuç"

Hamilton: "Her şeyimizi verdik ancak onlar bizden üstündü"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Her şeyimizi verdik ancak onlar bizden üstündü"

Verstappen, stratejinin işe yarayacağından emin değilmiş
Formula 1 Formula 1

Verstappen, stratejinin işe yarayacağından emin değilmiş

Horner: "Verstappen'in bunun üstesinden geleceğini düşünmüyordum"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in bunun üstesinden geleceğini düşünmüyordum"

McLaren, Mercedes’ten açıklama bekliyor
Formula 1 Formula 1

McLaren, Mercedes’ten açıklama bekliyor

Amerika GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Amerika GP öncesi: Yarış gridi

Horner: “Mercedes’in motoru incelenecektir”
Formula 1 Formula 1

Horner: “Mercedes’in motoru incelenecektir”

Son Haberler

Leclerc: "Ekrana gelmediğine eminim ama en iyi performanslarımızdan biriydi"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Ekrana gelmediğine eminim ama en iyi performanslarımızdan biriydi"

Wolff: "İkincilik beklediğimden daha iyi bir sonuç"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "İkincilik beklediğimden daha iyi bir sonuç"

Horner: "Verstappen'in bunun üstesinden geleceğini düşünmüyordum"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in bunun üstesinden geleceğini düşünmüyordum"

Verstappen, stratejinin işe yarayacağından emin değilmiş
Formula 1 Formula 1

Verstappen, stratejinin işe yarayacağından emin değilmiş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.