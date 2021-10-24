Leclerc: "Ekrana gelmediğine eminim ama en iyi performanslarımızdan biriydi"

Son motor güncellemesiyle birlikte hızlanan Ferrari'de Charles Leclerc dördüncü başladığı yarışta kusursuz bir performans sergiledi ve yine dördüncü sırada finiş gördü.

Monakolu pilot ilk bölümde geride kalsa da, ikinci ve üçüncü bölümde neredeyse Sergio Perez'den daha hızlıydı.

Son dört yarışın üçünü ilk dörtte bitiren Leclerc, "Evet, gerçekten çok mutluyum. Eminim yarışımın çoğunu görmediniz fakat performans çok ama çok iyiydi."

"Sergio sadece 10 saniye önümdeydi ve son iki bölümde ondan biraz daha hızlıydık. Bu yüzden podyuma çıkmayı düşünsem de bunu yapmayı maalesef başaramadık."

"Fakat yarış inanılmaz derecede zordu. Muhtemelen şimdiye kadar fiziksel anlamda en zor yarışlardan biriydi. Singapur da zor ama farklı türde bir zorluğu var."

"Orası sadece çok sıcak. Oysa burada fiziksel olarak ilk sektörüyle, son sektörüyle, ikinci sektörlüye, tümsekleriyle, sıcağıyla, her şeyiyle fiziksel olarak çok zorlanıyorsunuz ve son 10 tur gerçekten çok zorlandım."

Leclerc, yarışın sonucu iyi olsa da McLaren'la aralarının yakın olduğu görüşünde.

"Gerçekçi olmalıyız. Böyle bir yarış oldukça ileride olduğumuzu düşünmemize neden olsa da, durum böyle değil. Mücadele hâlâ çok yakın."

"Mücadele çok yakın olacağı için çok sıkı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Bu yıl sadece iki veya üç güncelleme yaptığımızı söylemeliyim fakat bu iki veya üç güncelleme ile ileriye doğru büyük adımlar attık. Bu, gelecek için çok iyi bir şey."

"2021, kendi adımıza 2022 için en iyi aracı yapmaya çalışmakla ilgiliydi. Fakat getirdiğimiz birkaç güncelleme çok önemliydi ve ileriye doğru büyük bir adım atmamızı sağladı. Bu harika bir şey."