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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Düzlüklerdeki hız kaybı motorla değil yere basma gücüyle alakalı"

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Leclerc: "Düzlüklerdeki hız kaybı motorla değil yere basma gücüyle alakalı"
Ekleyen:
, Editör
12 Mar 2020 10:18

Charles Leclerc, Avustralya Grand Prix'si öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, düzlüklerdeki hız kaybının motor gücündeki kayıptan değil, yere basma gücünü arttırmalarıyla ilgisi olduğunu söyledi.

Bu hafta sonu padokta sıkı önlemler var ve sürücüler Coronavirüs nedeniyle olması gerekenden daha karmaşık bir durum içerisindeler.

Sözlerine bu durumu değerlendirerek başlayan Charles Leclerc, "Melbourne'a hazırlanırken özel bir şey yapmadım. Öte yandan, duruma en iyi şekilde hazırlanmak ve her şeyi kontrol altında tutmak için Ferrari içerisinde pek çok şeyi değiştirdik. FIA ve Avustralya hükümetinin Grand Prix'yi gerçekleştirme kararına tamamen güveniyorum. Onlar bize kıyasla çok daha fazla bilgiye sahipler. Burada olduğumuz için mutluyum ve umarım her şey yolunda gider. Cuma gününden pazar gününe kadar çalışmaya devam etmeye odaklanacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Elbette burada biraz farklı bir zihniyet var. Normalde sezonun ilk yarışında neşe ve mutluluk vardır, ancak bu yıl biraz farklı." dedi.

Lewis Hamilton, Ferrari motorunun geçen yıla kıyasla bir adım geri gittiğini iddia etti.

Bu konuda ne düşündüğü sorusuna Leclerc, "Sanmıyorum. Aracımızda daha fazla yere basma gücü var. Bu yüzden Barcelona'daki testlerde düzlüklerde daha yavaştık. Bunu bekliyorduk ve şimdi böyle bir hamlenin bizim için doğru olup olmadığını sadece zaman gösterecek. Aracımız virajlarda hızlı. Özellikle Barselona'da belirgindi. Bence bu, düzlüklerdeki hız kaybının ana sebebi."

"Geçen yıl takım olarak Melbourne'de çok zor bir hafta sonu geçirdik, ancak bundan dersler çıkardık. 2019'da cadde pistlerinde doğru dengeyi bulma konusunda sorunlarımız vardı, ancak umarım çıkarılan sonuçlar bu yıl güçlü bir performans elde etmemize yardımcı olacak. Gerçekten neler olacağını hiç bilmiyorum, ama çok çalıştık ve umarım bu sefer her şey daha iyi olacak." yanıtını verdi.

Leclerc, yedi takımın FIA'ya yazdığı mektup hakkında da konuştu.

"Takımıma tamamen güveniyorum ve FIA'ya inanıyorum. Durumu kontrol ettiler ve her şeyin yolunda olduğundan emin oldular. Benim için konu kapandı."

"Bir şekilde anlıyorum, evet. FIA'ya, yaptıkları iş için güvenmeleri gerekiyor ve her şeyi açıklamamaları tamamen anlaşılır bir şey. Çünkü tüm parçalar üzerinde harcanan çok fazla çaba var. Ve bunu herkese açıklarsanız, takımın bütün yaptıklarını açıklamış olursunuz. FIA'nın yaptığını bu yüzden anlıyorum."

Leclerc bu yıl Ferrari'deki ikinci yılını geçirecek ve neler yapacağını merak ediyor.

"Şimdi takımı daha iyi tanıyorum, çalışma konusundaki yaklaşımlarını biliyorum, bu yüzden daha iyi hazırlandım. Kış testlerini çok daha iyi geçirdim çünkü ne bekleyeceğimi ve neye hazırlanacağımı biliyordum. Direksiyonun arkasına dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Ama ilk yarıştan itibaren şampiyonluk için yarışabilir miyiz bilmiyorum. Lewis Hamilton çok güçlü, ama hızlı olduğuma inanıyorum ve görevimiz sonuçlara ulaşmak. Bence bir şansımız var."

Leclerc son olarak Sebastian Vettel'le iyi anlaştığını ve eşit fırsatlara sahip olacakları için mutlu olduğunu söyledi. Ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takım arkadaşının Ferrari'de kalmasından memnun kalacağını da ekledi.

"Yılın başında ikimiz de eşit şansa sahip olacağız. Bunu bana söylediler."

"Sebastian'la güzel bir ilişkim var. Geçen yıl birkaç zorlu anımız vardı, ancak ilişkilerimizi etkilemedi. Her ikimiz de pistte olup bitenlerle, pist dışında olanlar arasındaki farkı görüyoruz."

"Çok yıllık bir sözleşme imzaladığım için şanslıyım. Sebastian şimdi benim son iki yıldır yaşadığım şeyi yaşıyor. Sezon sonuna kadar anlaşması var, ama bunun bir şekilde dengesini bozacağını düşünmüyorum. Sebastian güçlü bir yarışçı ve öyle kalacak."

"Onunla çok iyi bir ilişkim var, ama bir şeyler değiştirmek isterlerse Ferrari'nin kararını saygıyla kabul edeceğim."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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