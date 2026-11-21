Formula 1 Las Vegas GP
Leclerc: "Düzlüklerde bir saniye kaybetmek resmen çılgınlık"
Las Vegas sıralama turlarının ikinci bölümünde elenen Charles Leclerc, trafik yönetimi ve bilgi akışındaki aksaklıkların yanı sıra düzlük hızındaki büyük kaybın kendilerini zorladığını belirtti.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 21 Kas 2026 05:43
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarının Q2 bölümünde elenen Ferrari pilotu Charles Leclerc, seansın ardından yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Güç hassasiyeti yüksek olan pistte düzlüklerde yaklaşık bir saniye kaybettiklerini belirten Monakolu pilot, lastikleri ideal çalışma aralığında tutma mücadelesinin seansı iyice zorlaştırdığını ifade etti: "Genel anlamda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum.”
“Elbette Q2'de bedelini ödediğimiz bir hata var ama bunun, her şeyi yönetme biçimimizdeki, trafikteki ve diğer konulardaki birçok hatayla biriken büyük bir bıkkınlığın ardından geldiğini düşünüyorum. Özellikle her şeyin lastiklerle ilgili olduğu ve lastikleri doğru çalışma aralığına sokmanız gereken böyle bir pistte bu tür durumlar hiç yardımcı olmuyor.”
“Aynalarıma bakıp trafiği, pistte ne olup bittiğini kendi başıma anlamaya çalışmaktan başka bir şey yapmak çok zorlaştı. Gerçekten de sadece büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Zaten mükemmel bir sonuç beklemiyorduk ama düzlüklerde bir saniye kaybetmek de resmen çılgınca. Dolayısıyla herhangi bir şeyi telafi etmek çok zor oluyor.”
“Las Vegas’ta zorlanmayı bekliyorduk ama yine de Q3'e kalmalıydık."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Alex Pantling / Getty Images
Diğer takımların aksine neden takım arkadaşı Lewis Hamilton ile hava koridoru yardımlaşması yapmadıkları ve Q2'deki yol tutuş hissiyatı sorulduğunda ise Leclerc, lastik sıcaklıklarını koruma zorunluluğuna dikkat çekerek sözlerini tamamladı: "Yani bu konu tartışılmadı bile çünkü biz lastiklerin her şey olduğunu düşündük, dolayısıyla lastiklerdeki sıcaklığı korumak bizim için en önemli şeydi.”
“Bunun zayıf noktamız olduğunu biliyoruz, soğutma turlarında bile lastikleri yüksek sıcaklıkta tutmak için aracı zorlamamız gerekiyor. Diğerlerinin de bizimle aynı sorunları yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum ama bu sorunu yaşadığınızda iki aracı beklemek ve zamanlamayı iyi ayarlamak çok zorlaşıyor.”
“Benim şahsen lastikleri istediğim noktaya getirmeyi başardım, dolayısıyla kendi tarafımda bunun bir yol tutuş meselesi olduğunu sanmıyorum."
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- Motorsport.com Ekibi
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