Leclerc: "Düzlüklerde acı çekiyoruz"

Ferrari pilotları, her iki antrenman seansında da güncellemeler üzerinde çalıştılar ve farklı bir yön takip ettiler.

Leclerc, ilk ona girmeyi başaramazken Sebastian Vettel daha da geride kaldı.

Ferrari bu hafta sonu bazı yeni güncellemelere sahip ve Leclerc, bu güncellemeleri şöyle yorumladı: "Hayır, hayır... Güncellemeler... Evet, yani onları hissedebiliyordum. Bu yüzden onları biraz daha ayarlamak zorundayız. Bilirsiniz, düzgün çalışması için bunu yapmak gerekiyor. Bence orada potansiyel var. Sadece bunu ortaya koymak için çalışmaya devam etmeliyiz. Tam potansiyelini ortaya koymak için çalışmaya devam etmek gerekiyor."

Leclerc, zor bir gün geçirdiklerini kabul etti.

"Zor gün. Ancak son denememde, yani günün sonuna doğru yüksek yakıtla yaptığımız sürüşlerde birkaç şey bulduğumuzu düşünüyorum. Yani bu olumlu oldu."

"Yarın ya da yarından sonra, hava durumuna bağlı olarak hem yüksek hem de düşük yakıtta zaman kazanıp kazanamayacağımızı göreceğiz."

Ferrari, hız ölçüm noktasında en yavaş takımdı.

Bu konu hakkında Leclerc, "Kesinlikle bu konuda acı çekiyoruz. Bu yüzden geçen haftaki yarışta geçiş yapmak çok zordu. Ama evet, şu anda sahip olduklarımızdan faydalanmaya çalışıyoruz ve umarım önümüzdeki birkaç yarışta durumu değiştirebiliriz." dedi.