Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
FP3:
15 Saat
:
24 Dakika
:
27 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Düzlüklerde acı çekiyoruz"

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Düzlüklerde acı çekiyoruz"
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 17:03

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibin düzlüklerde acı çektiğini ve kendileri için zor bir gün olduğunu söyledi.

Ferrari pilotları, her iki antrenman seansında da güncellemeler üzerinde çalıştılar ve farklı bir yön takip ettiler.

Leclerc, ilk ona girmeyi başaramazken Sebastian Vettel daha da geride kaldı.

Ferrari bu hafta sonu bazı yeni güncellemelere sahip ve Leclerc, bu güncellemeleri şöyle yorumladı: "Hayır, hayır... Güncellemeler... Evet, yani onları hissedebiliyordum. Bu yüzden  onları biraz daha ayarlamak zorundayız. Bilirsiniz, düzgün çalışması için bunu yapmak gerekiyor. Bence orada potansiyel var. Sadece bunu ortaya koymak için çalışmaya devam etmeliyiz. Tam potansiyelini ortaya koymak için çalışmaya devam etmek gerekiyor."

Leclerc, zor bir gün geçirdiklerini kabul etti.

"Zor gün. Ancak son denememde, yani günün sonuna doğru yüksek yakıtla yaptığımız sürüşlerde birkaç şey bulduğumuzu düşünüyorum. Yani bu olumlu oldu."

"Yarın ya da yarından sonra, hava durumuna bağlı olarak hem yüksek hem de düşük yakıtta zaman kazanıp kazanamayacağımızı göreceğiz."

Ferrari, hız ölçüm noktasında en yavaş takımdı.

Bu konu hakkında Leclerc, "Kesinlikle bu konuda acı çekiyoruz. Bu yüzden geçen haftaki yarışta geçiş yapmak çok zordu. Ama evet, şu anda sahip olduklarımızdan faydalanmaya çalışıyoruz ve umarım önümüzdeki birkaç yarışta durumu değiştirebiliriz." dedi.

 
Sonraki haber
Hamilton: "2. antrenman seansında neler oldu bilmiyorum"

Önceki haber

Hamilton: "2. antrenman seansında neler oldu bilmiyorum"

Sonraki haber

Vettel, Ferrari'nin yeni güncellemeleriyle çok daha iyi hissediyor

Vettel, Ferrari'nin yeni güncellemeleriyle çok daha iyi hissediyor

Çok Okunanlar Bugün

2020 Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.043 saniye önünde lider
Formula 1 / Formula 1
3s

2020 Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.043 saniye önünde lider

Leclerc: "Düzlüklerde acı çekiyoruz"
Formula 1 / Formula 1
1s

Leclerc: "Düzlüklerde acı çekiyoruz"

Mercedes, Hamilton'ın araç sorunlarına anlam veremedi
Formula 1 / Formula 1
22dk

Mercedes, Hamilton'ın araç sorunlarına anlam veremedi

Vettel, Ferrari'nin yeni güncellemeleriyle çok daha iyi hissediyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel, Ferrari'nin yeni güncellemeleriyle çok daha iyi hissediyor

Hamilton: "2. antrenman seansında neler oldu bilmiyorum"
Formula 1 / Formula 1
1s

Hamilton: "2. antrenman seansında neler oldu bilmiyorum"

Teknik analiz: Red Bull'un yeni arka kanadı
Formula 1 / Formula 1
38dk

Teknik analiz: Red Bull'un yeni arka kanadı

Williams, Toto Wolff'ün takımda hissedar olması konusuna açıklık getirdi
Formula 1 / Formula 1
3s

Williams, Toto Wolff'ün takımda hissedar olması konusuna açıklık getirdi

Kubica: "Alonso hakkında herhangi bir şüphem yok"
Formula 1 / Formula 1
2s

Kubica: "Alonso hakkında herhangi bir şüphem yok"

Son Haberler

Mercedes, Hamilton'ın araç sorunlarına anlam veremedi
Formula 1 / Formula 1
22dk

Mercedes, Hamilton'ın araç sorunlarına anlam veremedi

Teknik analiz: Red Bull'un yeni arka kanadı
Formula 1 / Formula 1
38dk

Teknik analiz: Red Bull'un yeni arka kanadı

Video: Ricciardo'nun antrenmanlardaki kazası
Formula 1 / Formula 1
54dk

Video: Ricciardo'nun antrenmanlardaki kazası

Vettel, Ferrari'nin yeni güncellemeleriyle çok daha iyi hissediyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel, Ferrari'nin yeni güncellemeleriyle çok daha iyi hissediyor

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.043 saniye önünde lider

3s
2
Formula 1

Leclerc: "Düzlüklerde acı çekiyoruz"

1s
3
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın araç sorunlarına anlam veremedi

22dk
4
Formula 1

Vettel, Ferrari'nin yeni güncellemeleriyle çok daha iyi hissediyor

1s
5
Formula 1

Hamilton: "2. antrenman seansında neler oldu bilmiyorum"

1s

Son Videolar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Son Haberler

Mercedes, Hamilton'ın araç sorunlarına anlam veremedi
F1

Mercedes, Hamilton'ın araç sorunlarına anlam veremedi

Teknik analiz: Red Bull'un yeni arka kanadı
F1

Teknik analiz: Red Bull'un yeni arka kanadı

Video: Ricciardo'nun antrenmanlardaki kazası
F1

Video: Ricciardo'nun antrenmanlardaki kazası

Vettel, Ferrari'nin yeni güncellemeleriyle çok daha iyi hissediyor
F1

Vettel, Ferrari'nin yeni güncellemeleriyle çok daha iyi hissediyor

Leclerc: "Düzlüklerde acı çekiyoruz"
F1

Leclerc: "Düzlüklerde acı çekiyoruz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.