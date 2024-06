Leclerc: "Düzlüklerde 1 saniye kaybediyordum"

Monakolu pilot, 11. sıradan başladığı yarışın daha henüz ilk turlarında güç ünitesi sorunu yaşadı ve başlangıçta tur başına yarım saniye kaybettiği söylendi.

Sonrasında işler daha da kötüye gitti ve yarıştan çekilmekten başka çaresi kalmadı.

Yarışın ardından konuşan Monakolu pilot şöyle dedi: "Ne olduğunu bilmiyorum. Düzlüklerde bir saniye kaybediyorduk. İlk başta sanırım 0.6 saniyeydi ama sonra bazı turlarda 1.2, bazen 1.5, bazen de bir saniye oldu."

"Yani ne zaman gaza bassam, ne elde edeceğimi bilmiyordum. Her şeyden önce sürüş çok zor ve çok sinir bozucuydu çünkü düzlükte herkes tarafından geçiliyordum."

"Çok can sıkıcıydı çünkü her turda her şeyi sıfırlamak ve çalışmasını sağlamak için değiştirmem gereken 10 veya 15 buton vardı."

"Ancak yarışın ilk bölümünde, bunu yönetme konusunda oldukça iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Çok ıslak koşullar olduğu için virajlarda durumu toparlayabiliyorduk ve ben hâlâ yarışı puan barajı içerisinde bitirebileceğimize inanıyordum. Fakat pist kurur kurumaz düzlüklerde hiçbir şey yapamadım."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bir noktada Ferrari, Leclerc'i pite aldı ve aracı kapatıp tekrar açtı.

O anlar sorulduğunda Monakolu pilot, "Gerçekten sinir bozucu bir histi. Fakat o noktada yapabileceğimizin en iyisi buydu. O sorun ne olursa olsun yarışı puan barajı içerisinde bitireceğimizi düşünüyordum."

"Bu yüzden kuru zemin lastikleriyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Beni kuru zemin lastiğine geçmek değil değil, tüm bu durum ve motor performansı hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Sıradaki yarış Barselona'da olacak ve orada neler beklediği sorusuna Leclerc, "Red Bull'un gücü Barselona gibi bir pistte daha fazla ortaya çıkıyor fakat bekleyip göreceğiz. Red Bull'un ardında hepimiz oldukça yakın olacağız."

"Bu iyi bir şey. Formula 1 için iyi. Ancak kendimize bakmamız gerekiyor çünkü Ferrari'nin baskın olduğu sıkıcı bir F1'i, bizim mücadele ettiğimiz heyecanlı bir F1'e tercih ederim. Yani yapmamız gereken işler var.

"Böyle zayıf zamanlarda bile en yüksek puanı almanız lazım. Bence şu ana kadar son derece iyi yaptığımız şey buydu. Bugün motor sorunuyla birlikte daha fazlasını yapabileceğimizi sanmıyorum. Fakat bunlar bakmamız ve üzerinde durmamız gereken şeyler." cevabını verdi.