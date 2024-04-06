Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Leclerc: "Düşündüğümden daha uzaktayız"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, geride kaldığı Japonya GP sıralama seansının ardından hayal kırıklığı yaşıyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış temposu çok iyi görünen ve hafta sonunun favorileri arasında yer alan Charles Leclerc, sıralama turlarında ancak dokuzuncu olabildi.

Seans sonrası konuşan Monakolu pilot şöyle dedi: "Bugünkü sıralama turlarından memnun değilim. Araçtaki hisler oldukça iyiydi, ancak hızımız yeterince iyi değildi bu nedenle verilere bakıp bunun tam olarak neyden kaynaklandığını değerlendirmeliyiz."

"Bugün araç oldukça iyi bir yerdeydi. Tur oldukça iyiydi, sadece daha hızlı gitmek için yeterli yol tutuş bulamadım."

"Özellikle sektörlere baktığınızda, Q1'den bu yana biraz tuhaf eğilimler var  ve bunun daha çok lastik hazırlığıyla ilgili olduğuna inanıyorum."

"Ancak bu yıl sadece ilk kez olmadı, bu yüzden bunu incelememiz ve lastikleri sıralamaya hazırlayabilmek için neyi daha iyi yapabileceğimi anlamaya çalışmalıyız. Çünkü şu anda çoğunlukla bununla mücadele ediyorum."

Aracın içinde nasıl hissettiği sorusuna Leclerc, "Turun hızlı olmadığını biliyordum. Bu yüzden Q3'teki herkesin ilk turuna kıyasla yeterince hızlı olmadığımı biliyordum. Ancak sadece hislerime odaklanırsam, iyi bir turdu."

"İyi bir tur olduğunu düşünüyorsunuz ve turu tamamladığınızda, öyle olmadığını görüyorsunuz. Bu çok tuhaf bir durum."

"Böyle şeyler -özellikle de lastik sıcaklığını ayarlamak zor olduğunda- yılda bir ya da iki kez  başınıza geliyor."

"Bugün şimdilik bunun dışında bir açıklamam yok." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen-Sainz farkının yarım saniye olmasıyla ilgili Leclerc, "Evet, benim tarafımda yarım saniyeden biraz daha fazla. Düşündüğümüzden daha uzaktayız."

"Belki de aracımızın karakteristiği Suzuka'ya Red Bull kadar uymuyordur, bilmiyorum. Fakat bu garip bir şey çünkü yarış temposunda çok iyi görünüyorduk fakat bugün tek turda hiç de iyi değildik."

"Haliyle bunun büyük oranda lastikle ilgili olduğunu düşünüyorum."

"Yarış hızımız konusunda iyimserim fakat böyle bir pistte geçiş yapma konusunda o kadar iyimser değilim."

"Suzuka normalde geçiş yapması zor bir pist. Eğer geçiş için yeterli hıza sahip olursak, yarın harika bir iş çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Fakat bu zor olacak." dedi.

Aracın geçen yıla kıyasla ne kadar öngörülebilir olduğu sorusuna Leclerc, "Kesinlikle tutarlılık ve sürülebilirlik çok daha iyi."

"Ancak bugün sorun bu değildi. Sorun sadece elimizdeki yol tutuşun yeterince iyi olmamasıydı." dedi.

Son olarak yarışla ilgili Leclerc, "Aracımız bu yıl yarış temposunda sıralama temposundan biraz daha güçlü, ancak bu pistte geçiş yapmak oldukça zor"

"Bu nedenle iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyeceğiz ve yükselmek için her türlü fırsatı kullanacağz." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Ricciardo: "Tsunoda'nın gerisinde kalmak benim için kötü bir şey değil"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Japonya GP kırmızı bayrakla durduruldu

Japonya GP kırmızı bayrakla durduruldu

Formula 1
Japonya GP
Japonya GP kırmızı bayrakla durduruldu
Vasseur: "Lastik aşınmamız çok iyi fakat ilk tur önemli olacak"

Vasseur: "Lastik aşınmamız çok iyi fakat ilk tur önemli olacak"

Formula 1
Japonya GP
Vasseur: "Lastik aşınmamız çok iyi fakat ilk tur önemli olacak"
Wolff: "Yedinci ve dokuzuncu sıralar hiç hoş değil"

Wolff: "Yedinci ve dokuzuncu sıralar hiç hoş değil"

Formula 1
Japonya GP
Wolff: "Yedinci ve dokuzuncu sıralar hiç hoş değil"

Son Haberler

Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"

Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"

F1 Formula 1
Japonya GP
Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"
Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"

Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"

F1 Formula 1
Japonya GP
Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"
Ricciardo - Albon kazasına bir ceza çıkmadı

Ricciardo - Albon kazasına bir ceza çıkmadı

F1 Formula 1
Japonya GP
Ricciardo - Albon kazasına bir ceza çıkmadı
Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"

Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"

F1 Formula 1
Japonya GP
Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye