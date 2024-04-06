Leclerc: "Düşündüğümden daha uzaktayız"

Yarış temposu çok iyi görünen ve hafta sonunun favorileri arasında yer alan Charles Leclerc, sıralama turlarında ancak dokuzuncu olabildi.

Seans sonrası konuşan Monakolu pilot şöyle dedi: "Bugünkü sıralama turlarından memnun değilim. Araçtaki hisler oldukça iyiydi, ancak hızımız yeterince iyi değildi bu nedenle verilere bakıp bunun tam olarak neyden kaynaklandığını değerlendirmeliyiz."

"Bugün araç oldukça iyi bir yerdeydi. Tur oldukça iyiydi, sadece daha hızlı gitmek için yeterli yol tutuş bulamadım."

"Özellikle sektörlere baktığınızda, Q1'den bu yana biraz tuhaf eğilimler var ve bunun daha çok lastik hazırlığıyla ilgili olduğuna inanıyorum."

"Ancak bu yıl sadece ilk kez olmadı, bu yüzden bunu incelememiz ve lastikleri sıralamaya hazırlayabilmek için neyi daha iyi yapabileceğimi anlamaya çalışmalıyız. Çünkü şu anda çoğunlukla bununla mücadele ediyorum."

Aracın içinde nasıl hissettiği sorusuna Leclerc, "Turun hızlı olmadığını biliyordum. Bu yüzden Q3'teki herkesin ilk turuna kıyasla yeterince hızlı olmadığımı biliyordum. Ancak sadece hislerime odaklanırsam, iyi bir turdu."

"İyi bir tur olduğunu düşünüyorsunuz ve turu tamamladığınızda, öyle olmadığını görüyorsunuz. Bu çok tuhaf bir durum."

"Böyle şeyler -özellikle de lastik sıcaklığını ayarlamak zor olduğunda- yılda bir ya da iki kez başınıza geliyor."

"Bugün şimdilik bunun dışında bir açıklamam yok." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen-Sainz farkının yarım saniye olmasıyla ilgili Leclerc, "Evet, benim tarafımda yarım saniyeden biraz daha fazla. Düşündüğümüzden daha uzaktayız."

"Belki de aracımızın karakteristiği Suzuka'ya Red Bull kadar uymuyordur, bilmiyorum. Fakat bu garip bir şey çünkü yarış temposunda çok iyi görünüyorduk fakat bugün tek turda hiç de iyi değildik."

"Haliyle bunun büyük oranda lastikle ilgili olduğunu düşünüyorum."

"Yarış hızımız konusunda iyimserim fakat böyle bir pistte geçiş yapma konusunda o kadar iyimser değilim."

"Suzuka normalde geçiş yapması zor bir pist. Eğer geçiş için yeterli hıza sahip olursak, yarın harika bir iş çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Fakat bu zor olacak." dedi.

Aracın geçen yıla kıyasla ne kadar öngörülebilir olduğu sorusuna Leclerc, "Kesinlikle tutarlılık ve sürülebilirlik çok daha iyi."

"Ancak bugün sorun bu değildi. Sorun sadece elimizdeki yol tutuşun yeterince iyi olmamasıydı." dedi.

Son olarak yarışla ilgili Leclerc, "Aracımız bu yıl yarış temposunda sıralama temposundan biraz daha güçlü, ancak bu pistte geçiş yapmak oldukça zor"

"Bu nedenle iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyeceğiz ve yükselmek için her türlü fırsatı kullanacağz." dedi.