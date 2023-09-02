Leclerc: "Düşük yakıt yükünde zorlandım, bir şeyler yapmalıyız"

Monza'daki ilk günü Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz lider tamamlarken, Leclerc onun 0.36 sn gerisinde altıncı oldu.

Leclerc, tek turluk performansı açısından gece boyunca bazı kazanımlar elde etmesi gerektiğini kabul etti.

Cuma gününü değerlendiren Leclerc, "Yani, yüksek yakıtta gerçekten iyiydi. Ben düşük yakıtta biraz daha fazla mücadele ettim. Sanırım yarın için ne yapacağımızı biliyoruz."

"Biraz farklı bir yöne gittim, bu yüzden yarın için biraz sıfırlanmamız ve düşük yakıtlı sürüşlere biraz daha fazla odaklanmamız gerekiyor, çünkü orada aracın dengesiyle biraz fazla mücadele ettik."

"Genel olarak zorlu bir gündü. Performansımız oldukça iyiydi ancak aracın dengesinde zorlandım."

"Yarın için, özellikle kısa sürüşler üzerinde çalışmamız gerek. Yüksek yakıt daha iyi olacak." dedi.

Aracının Monza'daki dengesini geçen hafta sonu Zandvoort'taki dengeyle karşılaştırdığında ise Leclerc, "Daha mutluyum. Dediğim gibi, özellikle yüksek yakıtta daha iyiydi ancak benim açımdan düşük yakıtta harika değildi. Yarın için ne yapacağımı biliyorum, bu yüzden çok endişeli değilim." şeklinde konuştu.