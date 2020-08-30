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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Leclerc: "Durum o kadar kötü ki hayal kırıklığını saklamak gerçekten zor"

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Leclerc: "Durum o kadar kötü ki hayal kırıklığını saklamak gerçekten zor"
Ekleyen:
, Editör

Belçika'dan puansız ayrılan Scuderia Ferrari pilotu Charles Leclerc, kötü performansın yaşattığı hayal kırıklığını saklamakta zorlandığını ve bir an önce bir önlem alınması gerektiğini söyledi.

Monacolu pilot, geçirdiği zorlu yarıştan sonra Spa'da puan barajının dışında kaldı. Leclerc'e göre takımın kötü performansının telafisini, Spa'ya benzer bir karakteristiğe sahip olan, Monza'da yapması neredeyse imkansız. 

Dünkü sıralama faciası sonrasında Ferrari, bugünkü yarışın daha güçlü geçmesini bekliyordu. Ancak sonuç bunun tam tersi oldu. Her iki SF1000 birden geçen zor yarıştan sonra Spa hafta sonunu puansız bir şekilde tamamladılar. 

Hem Leclerc hem de Vettel, DRS düzlüklerinde motorun gücünü kullanmakta zorlandı, bunun yanında Spa pistinin en yoğun bölgelerinde kendilerini savunamadılar. Yarış sonrasında Leclerc, yaşadığı hayal kırıklığını saklayamadı.

Monacolu pilot şunları söyledi: "Bugün hiç kolay değildi. Dürüst olmam gerekirse ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok kötü, gerçekten çok kötü. Bir şey yapmamız gerekiyor."

Yarışın ilk bölümünde Leclerc, Barcelona'daki kış testlerinden beri Maranello yapımı araçlarda yaşanan kronik performans problemleri yetmezmiş gibi, SF1000'inde dayanıklılık sorunlarıyla karşılaştı. 

"Bugün yaşadığım hayal kırıklığını saklamak gerçekten zor. Gerçekten. Ancak bu, araçta yaptığım şeyleri arka plana atamaz. Her zamanki gibi her şeyimi ortaya koydum. Ancak buna rağmen zor bir gündü."

"Küçük sorunlar yüzünden iki tane yavaş süren pit stop yaptık. Daha sonra düzlüklerde DRS'nin açık olmasına rağmen geçiş yapamadık. Durum gerçekten çok kötü ve çok zorlayıcı."

Son olarak Leclerc, Ferrari taraftarlarını, Spa'daki karakteristiklere benzer olmasından dolayı, Monza'da bir sürpriz beklememeleri konusunda uyardı. Bu sebeple de Ferrari, evinde yapılacak olan yarışlardan ilkine iyi bir sonuç getiremeyeceği beklentisiyle gidecek.

"Monza gerçekten çok zor geçecek. Eğer Mugello veya Imola hakkında konuşursak belki eskisine göre biraz daha umutla oralara gidebiliriz, ancak Monza bizim için sert geçecek."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Pilotlar Charles Leclerc
Editör Efe Kahya

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