Leclerc: "DRS olmasaydı, 2022 yarışları çok sıkıcı geçerdi"

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Suudi Arabistan'da Monakolu pilot ve Max Verstappen arasındaki keyifli mücadelenin kaderini büyük oranda DRS belirlemişti.

Son virajdan önce DRS algılama noktasına daha geride girmek adına birbirleriyle kıyasıya bir rekabete giren ikili, birkaç kez yer değiştirdi ve sonunda Verstappen önde kaldı.

DRS özellikle start finiş düzlüğünde çok etkiliydi ve bunu alan pilotlar, ilk viraj öncesinde rakibini geçme şansı yakaladılar.

F1 2022 kurallarıyla DRS'siz bile iyi yarışlar olacağı düşünülse de, sürücüler eğer DRS olmasaydı, yarışların çok sıkıcı geçeceğini düşünüyorlar

Cidde'de Verstappen'in arkasında ikinci olan Leclerc, DRS olmadan şu anda çok fazla aksiyon olmayacağını belirtti.

Leclerc, "DRS'nin şimdilik sporda kalması gerektiğini düşünüyorum, aksi takdirde yarışlar çok sıkıcı geçer."

“Geçen yıldan bu yıla takip etmek artık daha kolay hale geldi ve bu, çok olumlu bir adım. Fakat DRS'yi bırakmak için yeterli olmadığını düşünüyorum."

“Bu, oyunun bir parçası ve bundan oldukça keyifli alıyorum. DRS, savunma ve geçiş yapmaya çalışan pilotların sahip olduğu stratejilerin bir parçası."

"Bana göre şu noktada yarışın bir parçası.” dedi.

Suudi Arabistan GP'sinin galibi Verstappen de eğer DRS olmasaydı, Leclerc'i geçemeyeceği konusunda net.

Yarıştan sonra konuşan Verstappen "Bugün DRS olmasaydı asla geçiş yapamazdım. Bence hâlâ DRS'yi bırakmak için fazla hassasız. Elbette bazı pistlerde geçiş yapmak diğerlerinden daha kolay. Fakat şu anda benim için DRS olmasaydı, bugün ikinci olurdum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes victory ahead of Charles Leclerc, Ferrari F1-75, 2nd position Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Zemin etkili araçlarla geçişler yarışların daha iyi hale gelmesi amaçlansa da, bu konuya etki eden farklı unsurlar var.

Verstappen, "Sert lastikle öndeki aracı daha iyi takip edebiliyorsunuz, bu aynı zamanda piste de bağlı olan bir şey, fakat diğer lastikler paramparça oluyor. Diğer lastiklerle öndekileri birkaç tur takip ettiğiniz anda aşınıyorlar."

"Ayrıca araç ağırlığı da sizi lastiklerin sınırına itiyor. Bu yüzden gelecekte bu konuya bakmamız lazım." dedi.

Carlos Sainz da DRS olmadan geçiş yapmanın imkansız olduğunu fakat gelecekte bunun etkisini biraz daha azaltabileceklerini belirtti.

"DRS olmadan, günümüzde geçiş yapmak neredeyse imkansız. Gelişen şey, aracın takip ederken daha öngörülebilir davranması. Böylelikle denge çok daha öngörülebiliyor oluyor ve virajlarda daha yakın kalma fırsatı veriyor."

"Ancak DRS'nin her düzlükte verdiği 0.3 veya 0.4 saniye olmadan geçiş yapmamız imkansız olurdu. Çünkü hava koridoru etkisi de geçen yıla göre daha düşük."

"Yine de DRS etkisini biraz daha düşürmeyi düşünmemiz gerekebilir çünkü bazı geçişler belki biraz fazla kolay olabilir."