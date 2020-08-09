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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Dördüncülük Ferrari için galibiyet gibi"

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Leclerc: "Dördüncülük Ferrari için galibiyet gibi"
Ekleyen:
, Editör
9 Ağu 2020 16:36

Ferrari pilotu Charles Leclerc, dördüncü tamamladığı 70. Yıl Dönümü GP'nin ardından sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sekizinci sıradan başladığı yarışta harika bir performans sergiledi ve damalı bayrağı dördüncü sırada görerek önemli puanlar kazandı.

Monakolu pilot, normalde dördüncü olacak hıza sahip olmadıkları için bu sonuca çok sevindiğini belirtti.

Tek pit stop stratejisi yapan Leclerc, "Bu dördüncülük bir galibiyet gibi. Bunu söylemek veya işitmek elbette kötü, ama gerçekçi olmalısınız ve durumumuzun nasıl olduğunu görmelisiniz. Sekizinci sıradan başladık ve eğer bu sabah bana dördüncü olacağımızı söyleseydiniz, hemen bunu kabul ederdim. Dördüncü sıra beklenmedik bir sonuç ve çok mutluyum."

"Dürüst olmak gerekirse, bu performansı nereden kazandığımızı gerçekten anlamıyorum, çünkü yarışın sonunda işler kötü bir hal alsa bile çok iyi turlar atıyordum. Hatta bir noktada Bottas'ı geçmeyi bile düşündüm. Aslında bir Mercedes'i geçme düşüncesi, bu yıl olamayacağını düşündüğüm bir şey. Yani çok mutluyum, ama şimdi bu performansı nereden kazandığımızı anlamak için verileri analiz etmek istiyorum."

"Sert lastikle gerçekten iyi bir iş yapıyorduk. Bugün çok olumlu bir gündü. Sonunda Hamilton'a direnmeye çalıştım. Başlangıçta ona yer verdim çünkü kendi yarışımla meşguldüm. Ama podyum basamağındaydım ve sonuna kadar bunu yapabileceğime inandım."

"Podyum beklenmedik ve olağanüstü olurdu, ama sonunda yerimi koruyamadım." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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