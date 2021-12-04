Leclerc: "Dördüncü sıradan başlayacak olmak harika"

Ferrari pilotu Leclerc, cumartesi günü gerçekleştirilen antrenman seansında 22. virajda aracının kontrolünü kaybetmiş ve kaza yapmıştı

Genç sürücü bu olayın ardından kendine olan güvenini yeniden kazanmak zorunda kaldığını kabul etti.

Buna karşılık Leclerc, üçüncü bölümdeki son turunda her şeyi yaptığını ve bu yüzden elde ettiği sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Leclerc, “Bundan daha fazlasını bekleyebileceğimizi sanmıyorum."

"Turum gerçekten çok iyiydi ve aynı zamanda çok ama çok sınırdaydı. En hızlı turumda 22. virajda gözlerimi kapattım ve işe yaradı!"

"Çok ama çok iyi bir turdu ve yarın dördüncü sıradan başlayacağım için çok mutluyum."

"Gözlerim kapalı diyorum ama bu sadece bir söz, gözlerimin açık olduğuna oldukça eminim!"

"Orada arka tarafı [tekrar] kaybettim ve gerçekten dünle aynı şey olacağını düşündüm. Fakat bu sefer onu yolda tuttum ve pistte kalmasını sağladım. Bu yüzden çok mutlu oldum." dedi.

Leclerc, sıralama turları için kilit noktanın, kendine olan güvenini artırması olduğunu kabul etti.

"Bence sonunda en büyük farkı yaratan şey cadde pistlerine olan güven. Genel anlamda her zaman güven veren bir araç oluşturmayı başardık. Fakat bunu burada yapmak çok ama çok zordu, özellikle dün olanlardan sonra kolay değildi."

"Üçüncü antrenman seansındaki ilk turlardan üçüncü bölümdeki son tura kadar adım adım ilerlemem gerekiyordu. Üçüncü bölümdeki son turumda nihayet her şeyi bir araya getirdim ve işe yaradı."

"Dün yaşananın ardından 22. virajda gün boyunca pek rahat değildim ve üçüncü bölümdeki son turumda önceki turlarıma kıyasla 0.2 saniye gibi bir süre kazandım."

Leclerc, takım arkadaşı Carlos Sainz gibi ikinci bölümde orta lastiklerde zorluk çektiğini, ancak 15. sırada kalan İspanyol pilot kadar zorlanmadığını söyledi.

"İkinci bölüm benim için çok zordu. Bence Carlos birinci bölümde muhtemelen araçla daha rahattı. Ben de öyleydim ve sonra orta hamur ile piste çıktığımızda, aracı kullanmak son derece zordu, arka kısımla baş etmek çok ama çok zordu."

"Ancak sonunda, ikinci bölümün ikinci kısmında aracı biraz değiştirmeyi başardık ve durum biraz daha iyiydi. Sonrasında üçüncü bölümde, yumuşak lastikte her şeyi bir araya getirmeyi başardım."

Leclerc, Cumartesi sabahı yüzde 100 zinde hissetmediğini itiraf etti ve ekledi: "Bu sabah ayaklarımda ve başımda ağrı vardı ama çok önemli bir şey yok."

Bugün hem şasinin hem de güç ünitesinin yeniden kullanılabilmesine de şaşırdığını belirtti.

"Dünkü kazadan sonra durum oldukça kötü görünüyordu. Kendimi gerçekten çok kötü hissettim. İlk önce arkaya vurdum ve tüm darbe arkadan geldi. Yani, çılgınca bir şey varsa, o da motorun hiçbir hasar görmemesidir. Bu, gerçekten oldukça büyük bir şeydi."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images