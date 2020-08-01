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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Dördüncü olmayı beklemiyordum!"

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Leclerc: "Dördüncü olmayı beklemiyordum!"
Ekleyen:
, Editör
1 Ağu 2020 15:15

Ferrari pilotu Charles Leclerc, dördüncü sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

Monakolu pilot sıralama turlarının güçlü isimlerinden bir tanesiydi ve seansı dördüncü sırada tamamladı.

Leclerc, orta lastikle son bölüme kaldığı için yarışa bu lastiklerle başlayacak.

Genç pilot, "Bugün çok mutluyum. Yarınki yarışa 4. sırada ve orta hamurla başlayacağımı düşünmüyordum."

"Bugün denedik fakat bunu yapabileceğimizden pek de emin değildik. İşe yaraması güzeldi. Yarınki yarış için iyi bir yerdeyiz."

"Yarış temposunda zorlanıyoruz. Bence tempomuz var ama lastikleri diğerlerine kıyasla çok daha hızlı bir şekilde aşındırıyoruz. Bu nedenle orta lastikle başlamak bize büyük ölçüde yardımcı olacak."

"Üçüncü antrenman seansında ve sıralama turlarında hava oldukça stabildi. Şartlar düne kıyasla tamamen değişti ve aracın dengesini de tamamen değişti. Bu yüzden hızlı bir şekilde adapte olmamız gerekiyordu."

Sebastian Vettel ise onuncu sırada kalmasının ardından ritim yakalamakta zorlandığını söyledi.

"Ritim yakalamakta zorlandım. Araç çok kötü değildi, ama bugün bana uymadı. Dün çok az tur attım ve bu sabah ritim yakalamakta çok zorlandım. Yine de deneyeceğim ve yarın nerede olacağımızı göreceğiz."

"Tabii ki yumuşak lastikte yükselmek kolay olmayacak, ama bundan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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