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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Leclerc: "Dördüncü başlamak harika"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında elde ettiği beşincilikten ve yarışa dördüncü başlayacak olmasından memnun olduğunu söyledi.

Leclerc: "Dördüncü başlamak harika"

Ferrari, sıralama turlarında güçlü bir performans sergiledi ve Charles Leclerc beşinci olurken, Carlos Sainz altıncı oldu.

Valtteri Bottas'ın grid cezasıyla ikili, yarışa dördüncü ve beşinci sıralardan başlayacaklar.

Leclerc, "Bugünden çok memnunum. Dördüncü başlıyorum ve açıkçası beşinci olmaktan daha çok memnundum. Çünkü burada dördüncü cepte daha az yol tutuş var. Fakat sorun değil. Bunu kabulleniyorum."

"Bunun ötesinde harika bir gündü fakat kolay değildi. Böyle zor bir gün için harika bir son oldu. Üçüncü antrenmanda araçtaki güvenimi kaybetmiştim. Özellikle üçüncü seansın ikinci kısmında genel olarak her yerde arka tarafı kaybediyordum."

"Sonrasında sıralama turlarına geldik ve o güveni tekrar kazandım. Son turda bu turu ortaya koymadı başardım ve bugünden çok ama çok mutluyum." dedi.

Ferrari, yeni motora geçtiği günden bu yana performans anlamında ilerlemiş gibi görünüyor.

Artık Mercedes ve Red Bull'a kıyasla rekabet seviyelerini biraz da olsa artırıp artırmadıkları sorusuna, "Evet, öyleyiz. Her yerde daha rekabetçiyiz ve bunu görmek güzel. Yani bana gelecek için güven veren bir şey. Getirdiğimiz her güncelleme ile doğru yöne gittik. Hayal kırıklığı yaratan herhangi bir güncelleme olmadı. Beklediğimiz gibi olmayan hiçbir güncelleme olmadı, hiçbir kötü sürpriz  veya hayal kırıklığı yoktu. Bunu görmek güzel ve bana gelecek için güven veriyor."

"Bugün McLaren'da daha hızlıydık ve bu, bizim için sürpriz oldu çünkü bu hata sonu McLaren'ın bu pistte bizden daha güçlü olmasını bekliyorduk. Şimdilik durum böyle değil. Yani yarın her şeye rağmen iyi bir yarış çıkarmamız gerekiyor fakat sıralama turlarında önlerinde olmamız bizim için sürpriz oldu. Dediğim gibi, bu, araca getirdiğimiz güncellemelerin istediğimiz gibi çalıştığını gösteriyor, ki bunu görmek güzel. Gelecek yıl için her şey iyi görünüyor."

"Takımın felsefesi rakiplerine odaklanmamak, buna enerji harcamamak ve araçtan maksimumu çıkarmaya çalışmak üzerine. Dediğim gibi, gün benim için zor başladı çünkü üçüncü antrenmanda araca güvenim yoktu ama sıralama turlarında bu güveni geri kazandım."

"Sıralama turlarında, özellikle ikinci seansta her şeyi yerine koymayı başardım. Orta lastiklerle son bölüme kalabileceğimizi düşünmüyorduk ama bunu başardım. Yarışla ilgili de iyi beklentilerimiz var. Fakat normal şartlar altında Red Bull ve Mercedes'le yarışabileceğimizi düşünmüyorum." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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