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Leclerc: "Doğru yoldayız"

Carlos Sainz, sürekli değişen sıralamanın Formula 1 için 'iyi bir şey' olduğunu ancak Ferrari için olmadığını kabul etti. Charles Leclerc ise son birkaç yarıştır attıkları adımlarla doğru yolda olduklarını belirtti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Red Bull'un arkasındaki takımlar için sorun, hiçbirinin Milton Keynes merkezli ekibe ciddi bir meydan okuyamaması ve ikinci olarak görülen takımın her hafta değişmesi.

Sainz, ikincilik yarışı hakkında şunları söyledi: "Tahmin etmesi çok zor olacak ve bence bu F1 için iyi bir şey."

"Elbette bizim için harika bir şey değil çünkü kendi performansımız için rüzgara, pist koşullarına ve pist sıcaklığına çok bağımlıyız ve bu da bizi bazı hafta sonlarında beklenen performansın altında bırakıyor."

"Bu pistten piste değişiyor. Örneğin Kanada veya Avusturya'da güçlü olabiliriz ama sonra Silverstone'da o kadar güçlü olmayız."

"Zayıf olduğumuz noktalarda iyileştirme ve geliştirmelerimize odaklanmalı ve ilerleme kaydetmeye devam etmeliyiz."

Red Bull'un arkasındaki takımlar üstünlük için savaşmaya devam ederken, Milton Keynes takımı geliştirme odağını gelecek yılın aracına çevirebilir.

Bu arada, geride kalanlar sezon sonunda pozisyon kaybetme korkusuyla mevcut aracın geliştirilmesine ara veremiyor.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz'ın takım arkadaşı Leclerc bu konuda, "Endişeli değilim, bu oyunun bir parçası."

"Bir sezonda üstünlük sağladığınızda diğer takımlar için risk, gelecek yılın aracını geliştirmek için zaman ayırmaya çalışmasıdır."

"Ama bu bir bakıma bağlantılı. Hâlâ esas olarak bu yılki araca odaklanmış durumdayız çünkü zayıf yönlerimiz var ve bunları ele almamız gerektiğini biliyoruz; bunları ele aldığımızda her şey birlikte ilerleyecek: Gelecek yılki araç çok daha iyi olacak."

"Bana güven veren şey, neleri geliştirmek istediğimiz konusunda net bir planımızın olması. Son üç yarışta şimdiden ileriye doğru adımlar attık."

"Önümüzdeki yarışlarda sadece Mercedes ve Aston'un önünde olmak için değil, Red Bull'la mümkün olan en kısa sürede mücadele etmek için daha pek çok şey yapacağız."

"Doğru yoldayız." dedi.

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