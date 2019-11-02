Leclerc, diğerlerinin neden turlarını geliştiremediğini anlamamış

Ferrari sürücüsü Leclerc, Amerika GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarını dördüncü sırada tamamladı.

Üçüncü antrenman seansında motorunda sorun yaşayan ve eski versiyon motora dönmek durumunda kalan Leclerc, sıralama turlarının son bölümünde yaşananları anlamadığını söyledi.

Leclerc, “Dürüst olmak gerekirse neler olduğunu bilmiyorum. Turu geliştiren tek kişi olmam, biraz sürüş mesafesi eksikliği yaşadığımı gösteriyor.”

“Hızım vardı ancak biraz geç olmuştu. Ancak diğerlerinin neden turlarını geliştiremediklerini açıklayamıyorum.”

“Benim açımdan neler yapabileceğimize bakacağız. Güç ünitesini değiştirmek durumunda kaldık, bu yüzden önceki kadar avantajlı değiliz. Ancak yine de düzlüklerde hızlıyız.” ifadelerini kullandı.