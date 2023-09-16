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Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

Charles Leclerc, Ferrari'nin cuma günkü performansına şaşırdıklarını kabul ediyor fakat diğer ekiplerin gerçek performansını henüz göstermedikleri görüşünde.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Ferrari pilotları cuma günü çok iyi bir performans ortaya koydular ve her iki seansı da ilk iki sırada tamamladılar.

Ferrari Singapur'da güçlü olmayı beklemediği için bu sonuç elbette Charles Leclerc'i şaşırtmış durumda.

Seansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Leclerc, "Bu performansa elbette şaşırdık ancak kendimizi buna kaptırmıyoruz."

"Henüz cuma günündeyiz ve diğer takımların gerçek potansiyellerini yavaş yavaş göstermelerini bekliyoruz."

"Bu yüzden kendimizi kaptırmamalıyız. Fakat en azından Cuma günü böyle bir performans beklemediğimiz doğru."

"Hafta sonuna iyi başladık fakat sadece kendimize odaklanmamız gerekiyor. Umarım  yarın da aynısını yapabiliriz." dedi.

Leclerc, pozitif olan noktanın sonuçtan ziyade aracın hissiyatı olduğunu söyledi.

"Oldukça iyi hissettirdi. Başlangıçtan itibaren daha iyiydi ve epey zorlandığım Monza'ya göre biraz farklıydı. Orada Cuma günü sürüşü çok zor bir araca sahiptik ama bundan ders çıkardık."

"Burada başka bir yol izledik ve denge hemen harika hissettirdi."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Yaklaşım değişikliğinden çok memnunum. Hafta sonuna böyle bir cuma günü ile başlamak çok güzel."

"Ancak yine de yarın için bir adım daha atmamız gerekiyor."

"Şu anda odaklandığımız yer burası. Bakalım neler yapabileceğiz?"

Leclerc, pist şartları nedeniyle tek turda işlerinin kolay olmadığını belirtti.

"Bu gerçekten çok zor."

"Birçok nedenden dolayı Singapur'da turu bir araya getirmek çok zor. Hava zaten çok sıcak. Bu yüzden lastikler deli gibi ısınıyor."

"İlk sektörden son sektöre kadar araç aynı kalmıyor. Sürekli değişiyor... Bu yüzden çok hızlı adapte olmanız gerekiyor."

"Fakat bu, sezonun  en sevdiğim pistlerden biri. Bu yüzden gece düşük yakıtla sürüş yapacağımız yarınki sıralamaları sabırsızlıkla bekliyorum. Her zamanki gibi çok zorlayacağım."

Son olarak mücadelenin yakın olup olmayacağı sorusuna, "Kesinlikle çok yakın olacak."

"Fakat yarın diğerlerinin çok daha hızlı olmasını bekliyorum."

"Umarım kötü bir sürprizle karşılaşmayız  fakat şimdilik her şey iyi görünüyor." cevabını verdi.

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Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil

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