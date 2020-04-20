Leclerc, diğer pilotlarla yardım etkinliğine katıldığı için mutlu

"Race For The World (Dünya İçin Yarış)" geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Etkinliğe Formula 1, Formula E, Formula 2, Formula 3 ve Super Formula sürücülerinin de dahil olduğu pek çok önemli isim katılmıştı.

Bu sanal yarışa katılan F1 pilotları Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi ve Nicholas Latifi olmuştu.

Leclerc üç ayak ve toplam altı yarış üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.

Sürücüler 100 bin dolarlık bir bağış hedefi belirlemişti ve tüm gelirler doğrudan Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 fonuna gidecekti.

Etkinlikte 71 bin dolar toplandı ve Leclerc, BBC Sport'a verdiği demeçte diğer F1 pilotlarından övgüyle bahsetti.

Leclerc, "Diğer sürücülerle konuşmaya başladım ve Lando [Norris], Alex [Albon] ve dahil olan herkes iyi bir pilot olmanın yanı sıra, harika insanlar ve bu etkinliğin hemen gerçekleştirilmesini istedik."

"Oldukça iyi sonuç verdi. Çok eğlendik ve bence şu anda gerçek spor etkinliklerine katılamayan evdeki taraftarlar da bunu sevdiler." dedi.