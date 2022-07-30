Leclerc de vites kutusu ceza sınırına yaklaştı

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Cuma günü Max Verstappen bu yılki dördüncü vites kutusuna geçiş yapmış ve grid cezası almaya yaklaşmıştı.

Şimdi ise Charles Leclerc'in bu yılki dördüncü ve son vites kutusuna geçtiği doğrulandı. Monakolu pilot, yılın kalan kısmında vites kutusu değiştirirse, beş sıra grid cezası alacak.

Ayrıca Nicholas Latifi ve Lance Stroll de bu yılki üçüncü vites kutusuna geçiş yaptı.

Güç ünitesi tarafında ise iki değişiklik vardı. George Russell bu yılki üçüncü MGU-K ünitesine geçiş yaparken, Charles Leclerc bu yılki sekizinci ve son egzozuna geçti.

Leclerc yılın kalanında egzoz değiştirirse, grid cezası alacak.