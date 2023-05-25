Leclerc de Hamilton - Ferrari iddialarını önemsemedi: "Böyle bir şey olsaydı, Fred söylerdi"

2023 sonunda Mercedes ile anlaşması bitecek olan ve henüz takımıyla anlaşma yenilemeyen Hamilton'ın adı bir süredir Ferrari ile anılıyordu. Daily Mail'in ortaya koyduğu iddiaya göre Ferrari, kendisi adına yarışması için Hamilton'a 40 milyon sterlin teklif etti.

Bir diğer iddia ise Mercedes'in Hamilton'a bir senelik anlaşma ile daha düşük maaş teklif ettiği, bu yüzden Hamilton'ın Ferrari'ye sıcak baktığı yönündeydi.

Son olarak Sky Sports'tan Craig Slater'ın henüz bir görüşme olmadığını ancak Ferrari'nin Hamilton'a teklif götürmeyi değerlendirdiğini söylemesi üzerine, konu yeni bir boyut kazandı.

Bu konu, bu hafta sonunun başlangıcında doğal olarak ilgili tüm taraflara soruldu. Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Hamilton'la görüşmediklerini söylerken, Hamilton da benzer şekilde yalanladı ve Mercedes'le anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

İddianın göbeğinde yer alan Leclerc de iddiaları pek önemsemediğini, böyle bir şey olsa bile takım patronu Vasseur'un bunu kendisine söyleyeceğini dile getirdi.

L'Equipe'ye konuşan Leclerc, iddiaları alevlendirecek şeyler söylemeyeceğini ifade etti.

Leclerc, "Sizin büyük başlıklar atacağınız alana girmeyeceğim."

"Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Ancak bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum çünkü yaparsam, bundan bir başlık çıkaracaksınız."

"Artık basını öğrenmeye başladım! Eğer bir şey olursa, Fren bunu bana söylerdi."

"Bir şey olması halinde Fred'in bunu bana söyleyeceği konusunda kesinlikle şüphem yok. Bu yüzden endişeli değilim." dedi.