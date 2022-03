Leclerc: "Dalgalanma, türbülansta kalmak gibi"

Haberi dinle

Barcelona testleri esnasında tüm takımlar dalgalanma sorunuyla karşılaştılar. Odaktaki isim ise Formula 1'in Ferrari F1-75'in yüksek derecede dalgalandığı bir videoyu paylaşması sebebiyle o gün sürüş yapan Charles Leclerc oldu.

Testler esnasında takımlar sürüş yüksekliği ve aero ayarlamaları ile sorunu şimdilik tersine çevirebildiler. Ancak mühendisler henüz sorunu nasıl tamamen kontrol altına alacaklarını öğrenirken, dalgalanmanın en azından ilk yarışlarda hayatımızda olması bekleniyor.

Odaktaki isim olan Leclerc, "Dalgalanma, bir yolcu uçağının türbülansta kalması gibi hissettiriyor. Araç, tüm düzlük boyunca bir aşağı bir yukarı hareket ediyor."

"Bence F1'in yayınladığı videolardan biri bu sorunu oldukça net şekilde gösteriyor. Bunun iyi hissettirdiğini söyleyemem. Biraz sinir bozucu, fakat sorun yok."

“Bu projenin daha çok başındayız. Bu sorunu padoktaki tüm takımların az ya da çok yaşadığından eminim, fakat dünyanın en iyi mühendislerinin hepsi de burada, bu yüzden bir çözüm bulacağımızdan oldukça eminim." dedi.

Birçok otorite, Ferrari F1-75'in Barcelona'daki en rekabetçi paket olduğunu öne sürdü, fakat Leclerc, Maranello takımı için ilk testin iyi geçtiğini kabul ederken, aracın gerçek formu konusunda temkinli davranmakta.

Leclerc, "Birçok tur attık, önemli bir sorun yok, ki tamamen yeni bir araç kullandığımızı düşünürsek bu durum harika. Pek çok yeni şeyi test ettik."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Alessio Morgese

"Performans açısından diğerleriyle karşılaştırıldığında ise nerede olduğumuzu bilmek imkansız. Bunun için henüz çok erken. Tüm takımlar öyle ya da böyle güçlerini saklıyor ve yılın ilk sıralama seansına kadar kimin ne kadar potansiyeli olduğunu öğrenemeyeceğiz."

"Fakat bizim için sorunsuz bir üç gün oldu, sezona bu şekilde başlamak her zaman olumludur. Sezon öncesi hazırlıklar da harika geçti, kendimi her zamankinden daha zinde hissediyorum. Testler sırasında da aynı şekilde kendimi iyi hissettim. Her yıl çıtayı biraz daha yükseltmeye çalışıyorum." dedi.

Leclerc, son olarak Maranello kampındaki atmosferle ilgili şunları söyledi: "İşlerin sorunsuz devam etmesinden ötürü çok mutluyuz."

"Öte yandan, her zamankinden daha çok çalıştığımızı ve tamamen odaklandığımızı düşünüyorum. Tabii ki kendimizi 1. sırada görmek her zaman gayet güzel, fakat testler özelinde bu bir şey ifade etmiyor ve takımdaki herkes bunun farkında. "

"Yani mevcut performansımızın ne olup olmadığına odaklanmıyoruz. Biz sadece kendimize odaklanıyoruz, aracın yapabileceklerini ve yapamayacaklarını anlamak için birçok şey deniyoruz. Umarım Bahreyn'de önlerde yer alırız."