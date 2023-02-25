Leclerc: "Dalgalanma sorunumuz yok"

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Ferrari pilotları testlerin ilk iki gününde zaman zaman dalgalanma problemi yaşadığı için, Ferrari SF-23'ün bu yıl dalgalanmadan muzdarip olabileceğine dair görüşler vardı.

Fakat Charles Leclerc, testin ikinci gününden sonra yaptığı açıklamada, bunun aracın sınırlarını keşfetmeye çalışmalarından kaynaklanan bir durum olduğunu söyledi.

Leclerc, "Bunun bizim için endişe verici bir konu olduğunu düşünmüyorum."

"Dün aracı büyük ölçüde değiştirerek oldukça ekstrem taramalar yaptık."

"Testin ilk günleri bir hafta sonu yaptığımıza kıyasla, büyük ölçüde farklı yönlere gitmek ve her şeyin beklediğimiz gibi olup olmadığını görmek ya da bazı sürprizler olup olmadığını anlamaya çalışmakla ilgilidir."

"Bu test bunun için var ve her şey beklendiği gibi gidiyor. Bu da iyiye işaret." dedi.

Leclerc, hedeflerinin Red Bull'u yenmek olduğunu gizlemiyor.

"Elbette hedefimiz bu fakat onların daha farklı bir programı vardı."

"Dolayısıyla şu noktada bakmak istediğim şey bu değil. Şimdilik kendimize odaklanmak istiyoruz ve ilk yarışa mümkün olduğunca hazır gitmek için, bir takım olarak ihtiyacımız olan verileri elde etmeye çalışıyoruz."