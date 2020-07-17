Leclerc: "Daha iyiyiz, ama Mercedes'le savaşacak kadar değil"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Ferrari'nin cuma günü Avusturya'ya kıyasla daha iyi bir tempoya sahip olduğunu ancak henüz Mercedes'le savaşacak kadar iyi olmadıklarını belirtti.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, her iki antrenman seansını da Sebastian Vettel'in gerisinde noktaladı.
İlk antrenman seansında iki Ferrari pilotu da Mercedes ve Racing Point sürücülerine ek olarak Daniel Ricciardo'nun Renault'sunun gerisinde kaldılar.
Günü yorumlayan Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse bu sabah beklediğimizden daha iyi gitti. Buraya çok fazla yeni parça ile gelmedik, aslında aynı araca sahibiz. Ama araç bu pistte daha iyi görünüyor, bu iyi bir şey. Bu öğleden sonra kendi açımdan biraz zorlandım. Farklı şeyler deniyorduk ve araçtan pek de memnun değildim. Islak zemindeki güven sorunu yaşadım. Ama evet, sabah bazı olumlu işaretlere sahiptik." dedi.
Pistin hangi yönlerinin araca daha uygun olduğu sorusuna, "Burada daha az düzlük var. Avusturya'daki ilk sektörde oldukça fazla zorlanıyorduk. Burada daha az sorun var ve virajlarda oldukça hızlıyız. Henüz Mercedes'e meydan okumamız için yeterli değil, ancak geçen haftadan daha hızlıyız ve bunu görmek güzel." yanıtını verdi.
Leclerc ıslak zeminde kendisini iyi hissetmediğini söyledi.
"Evet, bugün ilk sürüşümü yağmur lastikleriyle yaptım ve onlarla sadece iki tur attım, bu yüzden pek de temsili değil. İkincisinde ise Seb'le birlikte aşırı bir yöne doğru gittik, bu yüzden benim açımdan işe yaramadı. Yine de Seb'in tur zamanlarına baktığımızda, bugün pistte harika bir iş yaptığı ortada. Muhtemelen bundan çıkarılabilecek olumlu bir şey bu." dedi.
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|Editör
|Kemal Şengül