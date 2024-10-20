Leclerc: "Daha iyisini hayal bile edemezdik!"

Leclerc, dördüncü sıradan başladığı Amerika Grand Prix'sini ilk sırada noktalayarak bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etti.

Takım arkadaşı Carlos Sainz ise Leclerc'in arkasında ikinci oldu.

Ferrari pilotu, zor bir hafta sonunun ardından böyle bir sonucu 'hayal bile edemeyeceklerini' söylüyor.

Leclerc, "Kolay bir hafta sonu olmadı."

"Şu ana kadar araçla ilgili hislerimden emin olamasam da yarışta hislerimin daha iyi olacağına güveniyordum ve öyle de oldu."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Andreas Beil

"Gerçekten çok mutluyum, takım olarak ilk iki sırayı elde ettik. Daha iyisini hayal bile edemezdik."

"Aracın hızı gerçekten çok iyiydi ve bu mühendisler sayesinde oldu. Son birkaç yarışta yaptığımız güncellemeler için deli gibi çalışıyorlar ve bunun karşılığını alıyoruz gibi görünüyor."

"Pit stoplar da iyiydi ve her şey yolunda gitti, bu yüzden gerçekten çok mutluyum."

"Hâlâ şampiyonluğu hedefliyoruz ve bu üçlü yarış için iyi bir başlangıç oldu." dedi.