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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Leclerc: "Daha iyi stratejiyle podyuma çıkabilirdik"

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Leclerc: "Daha iyi stratejiyle podyuma çıkabilirdik"
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Charles Leclerc, Ferrari'nin son dönemdeki yükselişini Emilia-Romagna GP'de aldığı beşincilikle sürdürse de aslında daha iyi bir strateji ile podyuma çıkabileceklerini söyledi.

Portekiz'de dördüncü olmayı başaran Leclerc, Imola'daki yarışta hep orta grubun içerisinde yer aldı ancak orta grubun en önünde yer alabileceği hıza sahip değildi.

Mercedes'in podyumda ilk iki basamağı aldığı yarışta, Red Bull'dan Max Verstappen'in kazası sonrasında podyumu tamamlayan isim Renault pilotu Daniel Ricciardo oldu. Onun arkasında ise AlphaTauri'den Daniil Kvyat yer aldı.

Leclerc, yarışın son bölümünde güvenlik aracı periyodunda neden yumuşak lastik stratejisine geçmediklerini sorguladı.

Leclerc, "Bir noktada podyumu düşündüm. Bunu yapamadık ama yaklaştık. Yeniden startta Daniel'in arkasındaydım ve lastiklerim soğuktu. Biraz zorlanıyordum ve ardından Daniil beni geçti."

"İlk pit stopta orta lastiklere geçip daha sonrasında yumuşak lastiklere mi geçmeliydik bunu analiz etmem lazım."

"Bunu anlamak için verileri incelememiz lazım çünkü ben araçtan her şeyi göremiyorum. Takım ise görüyor. Bunun doğru hamle olup olmadığını bilmek her zaman zordur ancak sonunda Perez'i arkamızda tutmayı başardık, en önemlisi de bu çünkü şampiyonadaki en yakın rakibimiz o." dedi.

Leclerc, geride kalsa da 3. olan Ricciardo'dan biraz daha iyi performansa sahip olduğunu söyledi.

Leclerc, "Araç içerisinde oldukça rahattım. Aslında tüm yarış boyunca oldukça rekabetçiydik. Sert lastiklerle başladığımız stintin başında Daniel'den biraz daha hızlıydım ancak çok fazla değildi. Geçmeye yetecek kadar iyi değildi. Ardından yeniden startta Daniel'e göre biraz zorlandım. O harika bir iş çıkardı. 5. olduk, mutluyum."  dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari
Editör Abdullah Çelik

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