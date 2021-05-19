Leclerc "daha iyi pozisyonlar" için savaşmak istiyor

Ferrari, 2020'deki zorlu yılın ardından toparlanmayı başardı ve şampiyona üçüncülüğü için McLaren'la mücadele içerisine girmiş durumda.

Charles Leclerc şimdiye kadar sezonun en formda isimlerinden biriydi ve şu anda şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor.

Durum geçen yıldan daha iyi olsa da Leclerc, savaştığı pozisyonlardan memnun olmadığını dile getirdi.

Code Sport'a şampiyona beşinciliği hakkında konuşan Leclerc, "Her zaman daha iyisini yapmayı umuyorum. Gerçekçi olmak gerekirse sezon öncesine baktığımızda 2020'deki oldukça karmaşık sezonunun ardından umabileceğimizin en iyisinin bu olduğu doğru. Çok fazla ilerleme kaydettik ve doğru yolda gidiyoruz. İyi çalışıyoruz ve bu iyi bir şey."

"Ancak beşinci sırayı kabul edebileceğimi sanmıyorum. İlk sıra olsa kabul ederdim! Çünkü ben zorlu bir sezona başlarken bile her zaman kazanabileceğime inanıyorum."

"Fakat şu ana kadar olumlu bir sezon oldu. Aracın potansiyelini her zaman en iyi şekilde kullanmayı başardık ve bu, çok önemli."

"Geçen yılın ilk kısmı bizim için gerçekten karmaşıktı çünkü geriye doğru gittiğimizi kabul etmemiz gerekiyordu ve bu da kolay bir şey değildi. Sonrasında yapıcı şekilde çalışmaya başladık. Mucizeler yaratmak zor olsa da hemen küçük ilerlemeler gördük. Özellikle 2020 ve 2021 arasında teknik kısıtlamalar olduğu için bu araçta istediğimiz şeyleri yapamadık. Buna rağmen iyi çalıştık ve bunu pist üstünde görüyoruz."

"Kendimi tekrarlamak istemem ama bu açıkça olmak istediğimiz yer değil. Zaferler için savaşmak istiyoruz ve bunun için yapacak çok iş var. Fakat doğru yönde ilerliyoruz."

"Geliştiğimiz özellikle bir alan yok. Motor, aero ve şaside, yani hepsinde doğru yöne gittik. Bu yüzden bu yıl hem sıralama turları hem de yarışta geçen yıla göre daha rekabetçiyiz."

"Ancak Mercedes daha fazla güce ve genel anlamda daha iyi bir araca sahip . Bu yıl sadece belli bir alanda öne çıkan değil, her alanda daha iyi olan daha dengeli bir araç yaptık. 2022 için hem motor hem de aero anlamda gelişmemiz gerekiyor."

"Tüm takımlar inanılmaz derece önemli olan yeni kural değişikliklerine odaklanmış durumdalar. Hem motor hem aero hem de şasi üzerinde çalışmalıyız. Eğer bunu başarırsak sonrasında Mercedes'in seviyesine ulaşmayı başarabiliriz."

"Tam olarak neyin üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz ve bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.