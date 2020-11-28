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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Leclerc: "Daha iyi bir gün geçirmeyi bekliyordum"

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Leclerc: "Daha iyi bir gün geçirmeyi bekliyordum"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, cuma gününün ardından Ferrari'nin performansının yeterince iyi olmadığını kabul etti.

Ferrari pilotları hem birinci hem de ikinci seansta ilk ona girmeyi başaramadılar ve Charles Leclerc, özellikle ilk seansta araçla boğuştu.

Frenajda sık sık lastiklerini kilitleyen genç sürücü, kendileri için kolay bir gün olmadığını söyledi.

"Gün oldukça zor geçti. Daha iyi olmasını bekliyordum çünkü önceki yıllarda bu pistte güçlü görünüyorduk. Ama görüşüne bakılırsa bu hafta sonu daha fazla sorunumuz var."

"En azından ilk günün zor geçtiğini söyleyebilirim. Ama genel anlamda zorluklarla iyi şekilde baş ediyoruz. Umarım akşam iyi bir iş çıkarırız ve cumartesi günü daha hızlı döneriz."

"Beklentilerime gelirsek, bu pistte genellikle güçlüyüz ama dediğim gibi bugün sorunlarımız vardı. Yarın daha iyisini yapmamız gerektiği açık."

"Aracın dengesini geliştirmemiz gerekiyor çünkü virajlarda çok fazla zorlandık. Arkadan kayma, iyi bir tur atmayı zorlaştıran güçlü bir önden kaymaya dönüştü."

"Ben de tabii ki birkaç hata yaptım. Bu yüzden turum mükemmelden çok uzaktı. Umarım cumartesi günü gelişebiliriz ve iyi bir sonuç alırız. Rakiplerimiz çok hızlı ve ve herhangi bir hız artışı, gözle görülür bir avantaj sağlayabilir."

Yeni lastikler sorulduğunda Leclerc, "Sorunlarımız vardı. Diğer takımların durumu nasıldı bilmiyorum ama biz sorunlar yaşadık. Denge açısından bu lastiklerle sürüş yapmak daha da zor. Bu yüzden onları sevmedik. Eski lastiklerle devam edilmesini tercih ederim." dedi.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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