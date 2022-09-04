Leclerc: "Daha fazlasını başarmamız zordu"

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Sıralamalarda oldukça güçlü olan Ferrari pilotları, 2. ve 3. sıradan başladıkları yarışta galibiyet mücadelesine ortak olamadılar.

Leclerc yarışın başında lider Max Verstappen'e yakın kalmayı başarsa da turlar ilerledikçe farkın açılmasına engel olamadı. İlk pitlerin ardından Mercedes pilotlarının arkasında yani podyum dışında kalacak gibi görünen Leclerc, Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas'ın yolda kalmasıyla giren güvenlik aracının sonrasında Lewis Hamilton'ı geçerek üçüncü sıraya yükseldi ve podyuma çıkmayı başardı.

Leclerc, her ne kadar sıralamalarda Verstappen'in 0.02 sn gerisinde olsalar da yarışta daha iyi bir sonuç almalarının mümkün olmadığını söyledi.

Leclerc, "Dürüst olmam gerekirse, elde ettiğimiz sonuçtan çok daha iyisini başarmamız zordu. Sanal güvenlik aracı sürecinde biraz şanssızdık ancak (şanslı olsaydık bile) bir şey değişir miydi bilmiyorum."

"Max bugün aşırı hızlıydı. Sonrasında sert lastiklerle uçan Mercedes vardı. Biz o lastiklerde bir his yakalamakta zorlandık. Bunu analiz edeceğiz. Ancak bugün üçüncü olabildik." dedi.

Leclerc, yarışın son bölümünde güvenlik aracından sonra yeni lastiklere geçiş yaptı ve bu sayede, lastiklerini değiştirmeyen Hamilton'ı geçerek 3. sıraya yükseldi.

O bölümü değerlendiren Leclerc, "Lewis lastiklerinde biraz zorlanıyordu. O kullanılmış lastiklerdeydi, benim yol tutuşum daha iyiydi. Bu sayede onu geçmeyi başardık ancak onlar yine de son turda bile lastiklerini hayatta tutmayı başardılar. Bu açıdan kolay değildi ancak yine de sonunda yerimizi korumayı başardık." dedi.

Hollanda GP öncesinde şampiyonluk mücadelesinde pes ettiğini işaret eden açıklamalar yapan Leclerc, daha önceki gibi artık her yarışa ayrı yaklaşacaklarını yineledi.

"Spa'da söylediğim gibi artık fark gerçekten büyük. Bu yüzden yarış yarış ilerleyip, potansiyelimizden maksimumu almaya çalışacağız. Bakalım neler mümkün olacak."