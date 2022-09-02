Leclerc: "Daha da gelişmemiz gerekiyor"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, kaydettikleri gelişimden memnun olsa da, bunun yeterli olmadığını söylüyor.
Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, ikinci antrenman seansında en iyi dereceyi yaptı ancak sık sık dengeden şikayet ettiği görüldü.
Leclerc seansın ardından yaptığı açıklamada, ikinci seansın iyi geçtiğini ancak henüz %100 iyi hissetmediğini belirtti.
Genç pilot, "İkinci seansta tempoyu biraz artırdık ama aracın dengesi en azından benim için yeterince iyi değildi."
"Yapmamız gereken bazı çalışmalar var ve eminim yarına kadar ileriye doğru bir adım daha atabiliriz."
"Max ve Checo dışında hepimiz çok yakındık ama onların temiz bir gün geçirdiğini sanmıyorum, bu yüzden bizi ilginç bir mücadele bekliyor." dedi.
Carlos Sainz ise iyi bir gün geçirdiklerini ancak daha fazlasını da yapabileceklerini söyledi.
"Genel olarak Zandvoort'ta iyi bir Cuma günü geçirdim. Hem sürücüler hem de araçlar için böylesine zorlu bir piste geri dönmek harika, bu yüzden bugünden büyük keyif aldım."
"Performans açısından iyi bir cuma günü geçirdik ve hem sıralama hem de yarış temposuna yönelik programımızı sorunsuz şekilde tamamladık."
"En yakın rakiplerimizle aramız çok yakın gibi görünüyor, bu nedenle gece boyunca bulacağımız her ondalık sıralama turlarında bize kesinlikle yardımcı olacak."
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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