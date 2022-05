Leclerc, daha fazla yarış dışı kalmak istemiyor

Leclerc, İspanya'da yarışın ilk yarısını çok rahat bir şekilde lider götürüyordu ancak 66 turluk yarışın 26. turunda güç kaybı olduğunu söyledi ve yavaş bir şekilde pite gelerek yarışa veda etti.

Ferrari, kısa süre sonra yapmış olduğu açıklamada Leclerc'in henüz teşhis edilememiş bir güç ünitesi sorunuyla yarış dışı kaldığını doğruladı. Leclerc, sorun öncesinde herhangi bir uyarı almadığını, motorunun bir anda gittiğini söyledi.

Sky Sports'a konuşan Leclerc, "Yaşananlar dışında daha fazla bir şey bilmiyorum. Daha öncesinde bir işaret almadım. Motor bir anda bozuldu. Tamamen gücü kaybettim. Yazık oldu." dedi.

Oldukça sıcak ve rüzgarlı olan yarışta Leclerc'in sorunundan önce takım arkadaşı Carlos Sainz ve Max Verstappen pist dışına çıktılar. Diğer pilotların yaşadıkları sorunların da yardımıyla Leclerc, kusursuz bir yarış götürüyordu.

Miami'de Red Bull ve Verstappen farkı kapatmıştı. Ferrari, İspanya'ya getirdiği güncellemelerin yardımıyla pole pozisyonunu aldı. Pazar günü ise yarış dışı kalana kadar lider durumdaydı ve şampiyonada yeniden fark açacak gibiydi.

Ancak yaşanan sorunla birlikte yarışı kazanan Verstappen farkı ciddi bir şekilde kapattı ve hatta 6 puan farkla liderliğe yükselmeyi başardı.

Leclerc, şampiyonada liderliği kaybetmesinden endişe duymadığını ancak takım olarak bir daha böyle bir sorunu kaldıramayacaklarını söyledi.

Leclerc, "Bu soruna bakacağız. Bunun sezon içerisinde birkaç kez olmasını kaldıramayız. Bu yüzden sorunu bulmamız lazım."

"Şampiyonada liderliği kaybetmiş olmamızın bir anlamı yok. Belki sonunda yine kaybedeceğiz ancak ben buna bakmıyorum."

"En önemlisi sizin performansınız. Performans açısından çok iyi durumdayız, bu yüzden gelecek hafta kendi evime gitmek için sabırsızlanıyorum. Umarım orada harika bir sonuç alırız." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images