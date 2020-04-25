Leclerc: "Daha az yarış olsa bile Mercedes ve Hamilton favori olacak"

Formula 1, koronavirüse rağmen 18-19 yarış yapmak istese bile ülkelerin aldığı yasaklar bunu mümkün kılmayacak gibi görünüyor.

Bu yüzden de yarış sayısının maksimum 12-13'ten öteye geçmeyebileceği düşüncesi hakim.

Böyle kısa bir şampiyonanın hangi pilota veya takıma yarayacağı bilinmiyor ancak Charles Leclerc her durumda Mercedes ve Lewis Hamilton'ın favori olacağını düşünüyor.

"Şampiyona için minimum yarış sayısının kaç olması gerektiğini bilmiyorum. muhtemelen 12-13 yarış, önemli bir şampiyonaya sahip olmak için minimum yarış sayısı olacaktır. Bundan daha azı zor olur. Ama ne olursa olsun, 12'den az yarışın bile hiç olmamasından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama evet, 12 bence iyi olacak."

"Kısa bir şampiyona bana yardımcı mı olur söylemek zor. Çünkü şimdiye kadar tek bir sıralama turlarına dahi katılamadık. Bu yüzden testte edindiğimiz bilgiler ve düşüncelerleyiz. Dürüst olmak gerekirse testler kolay değildi. Yani bekleyip görmemiz gerekiyor. Bütün bu durumun testten sonra gördüğümüz tempoda büyük bir değişiklik yaratacağını sanmıyorum. Yani favori biz değiliz ve bunu biliyoruz. Ama yine de bekleyip görmeliyiz. Umarım sıralamada daha yukarıda olmamız mümkün olacak."

"Eğer 8-10 yarış olursa, yani daha olursa insanlar daha az yarış olduğu için belki de biraz daha fazla risk almak isteyecekler. Yani bazı sürprizler olabilir. Bence seyredenler için oldukça heyecanlı olabilir."

"Umarım adil olur. Şu noktada tahminim yok. Mercedes ve Lewis'in sekiz yarış olsa olsa favori olduğuna eminim. Bu yüzden onları yenmek zor olacak. Ama en azından risk olacak, pist üstünde riskli stratejiler ve geçişler yapma şansı daha fazla olacak. Belki bunun karşılığını alabileceksiniz belki de alamayacaksınız."

"Ferrari'yi nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Ama evet, testlerde biraz zorlandık. Bu yüzden yakalamamız gerekiyor. Mümkün olup olmadığını gerçekten bilmiyorum. Ama geçen yıl, sezon boyunca iyi bir ilerleme kaydettik. Sanırım geçen sene olduğu gibi çalışmaya devam etmeliyiz ve bunu yaparsak iyi sonuçlar alacağımıza eminim."

"Ama bence herkes için zor bir sezon olacak çünkü başladığı andan itibaren durmayacak. Aracı diğerlerinden daha fazla geliştirmek için herhangi bir araya sahip olmayacağız."

"Bu yüzden pistteki çalışmaların son derece öneli olacağını düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli olacak çünkü sezon yeniden başladığı andan itibaren pistte çok fazla zaman harcayacağız. Biz sürücüler için ilk yarıştan itibaren odaklanmak, hazır olmak, takıma doğru geri bildirimleri vermek ve takımı hemen doğru yönde götürmek çok önemli olacak."

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