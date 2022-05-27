Leclerc: "Cumadan cumartesiye geçişte sıradan adımlarımızı atmamız gerek"

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Ferrari ve Leclerc, Cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlarda en hızlı taraftı. Leclerc, hem piste gelen kalabalıktan, hem de aldıkları sonuçtan mutlu olsa da önde kalmak için cumartesi günü gereken adımları atmaları gerektiğini söyledi.

Leclerc, 2. antrenman seansında en yakın rakibi takım arkadaşı Carlos Sainz'a 0.044 sn fark atarken Red Bull pilotları 0.4 sn civarında geride kalmıştı.

Leclerc, "Bugün henüz cuma gününde olmamıza rağmen pistte çok fazla insan olduğunu görmek harikaydı. Bu durum beni gerçekten sonraki iki gün için sabırsızlandırıyor. Umarım tifosiye iyi bir sonuç verebiliriz."

"İstikrarlı sürüşler yaptık ve oldukça fazla sayıda tur attık. Hâlâ ince ayar yapmamız gereken şeyler var ancak her şeyi düşündüğümüzde fena değildik. Cuma gününden cumartesi gününe geçerken, olağan adımımızı atmamız gerekiyor."

"1. antrenmanda harika değildik, 2. antrenman biraz daha iyiydi ancak genel olarak yarın bir adım daha atmalıyız çünkü cuma günü herkesin elinde daha fazla zaman oluyor. Pilotlar için de öyle. Şu anda biraz bilinmezlik var."

"Araç güçlü görünüyor. Yarış performansımız da, çok fazla trafik olmasına rağmen iyi göründü. Ancak ilk izlenimlerimiz iyi. Umarım yarın atmak istediğimiz adımı atabiliriz ve sonrasında harika bir hafta sonu geçiririz." dedi.

Atmaları gereken adımın ne olduğu sorulduğunda Leclerc, "Genel olarak sürüş. Adım adım ilerliyorum. Şu ana kadar her şey iyi ilerledi ancak evet, son adımı attığınızda riskler artar ve bunu sadece sıralamalarda yapacağız."

"Çok riskli çünkü pist çok tümsekli ve bordürlerden çok fazla geçmemiz gerekiyor. Geçen seneki araca göre herkes için gerçekten büyük fark olduğunu hissediyorsunuz. Bu durum mücadeleyi geçen senelere kıyasla daha zorlu hale getiriyor. Ancak evet rekabetçiyiz, bu yüzden mutluyum." dedi.

Leclerc şu ana kadar Monako'da çok güçlü performanslar sergilese de hiçbir yarışta damalı bayrağı göremedi.

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