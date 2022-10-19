Leclerc, COTA'da yeni motora geçmeye hazırlanıyor!

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Pazar günü Charles Leclerc'i farklı bir yarış bekliyor çünkü Ferrari, Monakolu pilotun aracına yeni bir içten yanmalı motor takmaya karar verdi.

Olası bir değişiklikte Leclerc, 5 sıra grid cezası alacak ve pazar günkü yarışa olması geride başlayacak. Normalde sürücüler ilk ihlallerinde 10 sıra ceza alıyorlar ancak Leclerc sınırı çoktan aştı ve Amerika'da altıncı içten yanmalı motoruna geçecek.

Görünüşe bakılırsa Ferrari, bunu taktiksel bir hamle olarak görüyor. İtalya'dan gelen bilgiler, Ferrari'nin güç ünitesinin dayanıklılığını artırmaya çalıştığı yönünde.

Kaynaklara göre FIA, Ferrari'ye dayanıklılık üzerinde çalışma izni verdi ve 2023 öncesinde test edilecek olan yeni içten yanmalı motorda değişiklikler yapıldı.

Yönetmelikler, takımların artık performans çalışması yapmasına izin vermiyor ancak belirli izinler dahilinde dayanıklılık çalışması yapabiliyorlar.

İçten yanmalı motorlar, 1 Mart'tan bu yana donduruldular ve üzerlerinde herhangi bir performans çalışması yapılamıyor. Güç ünitesinin elektrik kısmındaki parçalar ise 1 Eylül'de donduruldu.

Austin'deki yeni içten yanmalı motor teoride daha fazla beygir gücü sağlamayacak fakat pratikte bazı faydaları olabilir. Sonuçta, dayanıklılığın gerçekten daha iyi olduğu kanıtlanırsa, daha agresif motor modları seçebilir ve güç ünitesinden daha fazla faydalanabilirler.

Ferrari'nin 2023 sezonuna doğru test etmek istediği şey de tam olarak bu.

Takım daha agresif motor modları kullanabilirse, bu durum sezonun kalan yarışlarında önemli bir etkiye sahip olabilir.

2022'nin başlarında Ferrari çok güçlü bir güç ünitesi geliştirmiş gibi görünüyordu fakat dayanıklılık arzulanan seviyede değildi.