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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Norris: "Charles'ı geçme şansım olabilirdi"

McLaren pilotu Lando Norris, Imola'daki sıralama turlarında Charles Leclerc'ten ikinci sırayı alabileceğine inandığını ancak yine de üçüncü sırada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Norris: "Charles'ı geçme şansım olabilirdi"
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McLaren'ın 2022'nin ilk yarışlarında hız bulmakta zorlanmasının ardından Norris, Imola'daki değişken hava koşullarında iyi bir fırsat elde etti.

Norris, antrenmanları engelleyen yağmurun geri döndüğü sıralamada Q3'e çıktı ve cumartesi günkü sprint için üçüncü sırayı aldı.

Norris, son bölümde üçüncü sıradaydı ve biri Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas'tan, diğeri kendisinden kaynaklanan iki kırmızı bayrak sayesinde kimse turunu geliştiremedi.

İngiliz pilot böylece, yarınki 21 turluk sprint yarışı için sezonun en iyi grid pozisyonunu elde etti. Fakat Norris, ilk zaman turu ideal olmadığı için, şampiyona lideri Charles Leclerc'ten ikinciliği alabileceğini söyledi.

Norris, Sky Sports F1'e, "O son turu atmayı isterdim çünkü son güç ve tam bataryayla gittiğimiz bir tur atmadım."

"Q3'ün başında arka arkaya iki tur attım ve bunu yaparken bataryayı 50/50 ayırmanız gerekiyor. Eğer %100 bataryayla bir tur atabilseydim, onda üç veya dört saniye daha alabilirdim."

"Eminim Charles da kendini geliştirirdi ama eğer bir hata yapsaydı ve ben yapmasaydım onu geçebilirdim. Belki de, daha iyisini yapmak ve ikinci sırayı almak için küçük bir şansımız olabilirdi. Fakat olmadı çünkü sonda hata yaptım. Bu yüzden üçüncü sıra için mutlu olmam gerekiyor ve açıkçası bu bizim için çok iyi bir sonuç." dedi.

Lando Norris, McLaren, walks away from his car after crashing out at the end of Qualifying

Lando Norris, McLaren, walks away from his car after crashing out at the end of Qualifying

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Takım arkadaşı Daniel Ricciardo ise altıncı sırada yer aldı ve Norris, McLaren'ın kuru zeminde daha geriden başlayacağını söyledi. Woking takımı MCL36'ya güncellemeler getirse de İngiliz, Ferrari ve Red Bull'dan hâlâ "çok uzakta" olduklarını söyledi.

Norris, "Bu hafta sonu küçük güncellemeler getirdik. Bizi üçüncü sıraya kadar çıkaracak şeyler değil. Ferrari ve Red Bull'dan hâlâ çok uzağız."

"Bu sabah, hava koşulları daha tutarlıyken olmamız gereken yerde, yani daha gerideydik."

"İşler sürücüye biraz daha bağlı olduğunda, riskleri almak, lastikleri zorlamak ve ıslak-kuru, kuru-ıslak koşullarda sınırları bulmak konusunda bugün iyi bir iş çıkardım. Bu yüzden sanırım kendimden ve yaptığım işte memnun olmam gerekiyor." dedi.

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