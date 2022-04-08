Leclerc, "Charles 2.0" düşüncelerinden rahatsız

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Monakolu pilot, geçen seneye göre büyük bir adım atmadığını, F1'e girişinden beri ilerleyiş grafiğinin benzer doğrultuda olduğunu, bu sene 2019'dan sonra ilk defa gerçekten rekabetçi bir araca sahip olmalarının kendisine yardımcı olduğunu düşünüyor.

Leclerc, sezonun ilk yarışı Bahreyn'i kazanırken, Suudi Arabistan'daki ikinci yarışta da galibiyet mücadelesi verdi ancak Max Verstappen'e geçilmesinin ardından ikinci oldu. Buna rağmen Leclerc, Avustralya'daki 3. yarışa şampiyona lideri olarak geldi.

Leclerc, "Sevmediğim şey, bunu birçok yerde gördüm ve görmeyi sevmiyorum, 'Charles 2.0' iddiaları."

"Böyle bir şey yok. Evet, yıldan yıla doğrusal olan bir ilerleme yaşadım. Şans hakkında çok fazla konuşmam ancak dürüst olmam gerekirse geçen sene gerçekten çok fazla puan kaybettiğim, benim kontrolüm dışında çok değerli puanlar kaybettiğim iki yarış oldu."

"Bunların sonucunda sene sonunda çok ciddi kaybım oldu. Bunun haricinde 7. ve 4. sıralar arasında mücadele ederken, çok iyi performans gösteriyor olsanız da kimse bunu fark etmiyor. Bu da işleri zorlaştırıyor."

"Şu anda tabii ki, muhtemelen daha iyiyim ve galibiyet mücadelesi veriyorum çünkü yaptığım işi seviyorum. Buraya dönmek harika. Ancak genel olarak, bir seneden diğerine doğrusal ilerleme yaşıyorum. Geçen seneden bu seneye devasa bir adım atmadım." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battle for the lead Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc ayrıca, dünya şampiyonu Max Verstappen ile mücadelede baskıyı iyi idare ettiğinden emin olduğunu düşünüyor.

Leclerc, "İçerisinde bulunduğumuz durumun iyi olduğunu düşünüyorum. Daha fazla baskı olması, bir şeyleri doğru yaptığımız ve doğru konumda olduğumuz manasına geliyor."

"Yani evet, baskı altında pek zorlanmadım. Sadece kendime, araç içerisinde yapmam gereken işe odaklanıp sonuçları ve etrafımda olanları düşünmeme yönünde bir düşünce yapısına sahibim."

"Açıkçası son senelerde yaşananları izlemek çok zordu. Şimdi tekrar zirvede olmak tüm takıma ve evet, bana çok fazla motivasyon sağlıyor. Evet, burada olmak iyi." dedi.

Şu ana kadar takım arkadaşı Carlos Sainz'dan önde olmayı başaran Leclerc, F1-75'ten daha fazla performans alabileceğini düşünüyor.

Leclerc, "Daha da iyi olmak için bu araç üzerinde nerede çalışmam gerektiği çok açık. Açıkçası daha ilk günlerdeyiz ve tüm pilotların araçlarında daha fazla performans bulabileceğinden eminim. Ancak kimin daha ne kadar performansa sahip olduğunu bilmek zor."

"Sainz karşısında nerede kazandığımı gerçekten bilmiyorum. Sanırım az çok her yerde olabilir. Ancak bekleyip göreceğiz. Carlos, çok güçlü bir pilot ve onun bu araçta daha rahat hissetmesi sadece zaman meselesi." dedi.