Leclerc cezayı kabul etti: "Ceza doğruydu"
Charles Leclerc, Japonya Grand Prix'sinin ardından aldığı beş saniyelik zaman cezasının doğru olduğunu düşünüyor.
Charles Leclerc, yarışı Sergio Perez'in önünde ikinci tamamlamıştı ancak Meksikalı sürücüyle pozisyon savaşı verirken pist dışına taştı ve virajı kesti.
Bunun üzerine inceleme altına alındı ve 5 saniye zaman cezası aldı. Sonuç olarak da yarışı üçüncü bitirmiş oldu.
Ferrari, karardan çok da memnun görünmüyordu ancak Leclerc, karara itiraz etmiyor.
"Ceza hakkında söyleyecek fazla bir şeyim yok."
"Bir hata yaptım ve düz giderek kaybı minimuma indirmeye çalıştım. Bun son tur olduğunu bile bilmiyordum... Bence beş saniye doğru bir ceza."
Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, lifts his trophy
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Verstappen, Leclerc'in cezası sayesinde ikinci Formula 1 dünya şampiyonluğunu burada kazandı.
Leclerc, "Kendisini ve Red Bull'u tebrik ediyorum."
"Bu yıl inanılmaz bir iş çıkardılar ve Max bu sezon tek kelimeyle inanılmazdı."
"Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Sezonun son dört yarışında takım olarak çok zorlayacağız, umarım gelecek yıl onlarla daha büyük bir mücadeleye girişebiliriz." dedi.
Leclerc, Ferrari'nin bu yıl birden fazla kez olduğu gibi yarış ilerledikçe Red Bull'dan yavaş kaldığını söylüyor.
Leclerc, "İlk dört ya da beş turda çok hızlıydık ama ne yazık ki yarış bundan biraz daha uzun sürdü."
"Dört ya da beş tur sonra ön lastiklerim bitti. Bundan sonrası da zaten her şey yarışı tamamlamakla ilgiliydi."
"Bu süreçte Checo bana çok baskı yaptı ve ön tarafla çok fazla boğuştum. Sonunda da bir hata daha yaptım. Bugün gerçekten zorlandık."
"Sanırım -sadece- başlangıç eğlenceliydi. Max'le çok yakındık... Uzun sürmedi ama eğlenceliydi." dedi.
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