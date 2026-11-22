Formula 1 Las Vegas GP
Leclerc: "Ceza aldığıma göre hatalı benim"
Las Vegas Grand Prix’sini 10. sırada tamamlayan Charles Leclerc, takım arkadaşı Lewis Hamilton ile yaşadığı temasın ardından aldığı 10 saniyelik ceza hakkında konuştu.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 22 Kas 2026 07:35
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images
Charles Leclerc, Las Vegas Grand Prix’sinin ardından oldukça moralsiz bir şekilde basın mensuplarının karşısına çıktı.
Yarışı 10. sırada tamamlayan Ferrari pilotu, takım arkadaşı Lewis Hamilton ile 38. turda yaşadığı temas nedeniyle 10 saniye zaman cezası almıştı.
Ferrari garajında son dönemde tekrarlanan takım içi mücadelelerin yeni bir halkası olan olayın ardından Leclerc, Sky Sport F1 ve diğer televizyon kanallarına verdiği röportajlarda oldukça kısa yanıtlar verdi.
Hamilton ile yaşadığı temasın sorumluluğu hakkında konuşan Monakolu pilot şöyle dedi: “10 saniye ceza aldıysam bunun nedeni, en azından hakemlerin ve belki de insanların çoğunluğunun görüşüne göre hatanın bende olmasıdır. Eğer durum buysa bunu kabul ederim.”
Hamilton ile arasında bir anlaşmazlık veya iletişim problemi olup olmadığı sorulan Leclerc, böyle bir durum hissetmediğini ancak olay hakkında söyleyecek fazla bir şeyi olmadığını dile getirdi.
“Konuştuğumuzda böyle bir izlenim edinmiyorum. Ancak söyleyecek çok fazla şeyim de yok. Sonuçta bugün 10 saniye ceza aldım, dolayısıyla hata bende olacaktır. Kazayı yeniden dikkatlice inceleyeceğim.”
Leclerc'e Las Vegas hafta sonunda olumlu bulduğu veya yanında götürebileceği herhangi bir şey olup olmadığı da soruldu.
Ferrari pilotunun yanıtı ise oldukça kısa oldu: “Hiçbir şey.”
Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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