Leclerc: "Carlos'un yardımı olmasa seans çok daha yakın geçerdi"

Haberi dinle

Ön lastiklerini daha hızlı ısıtabilen Ferrari, hafta sonu boyunca tek turda hızlı gözükmüştü ve sıralama turlarında da Ferrari'nin tek tur hızı doğrulanmış oldu.

Leclerc, 1:30.872'lik turuyla pole'ü alırken; bu hafta sonu 1:30'lara inen ilk ve tek pilot oldu. Bu, Leclerc'in bu sezonki yedinci, kariyerindeki ise on altıncı pole pozisyonu oldu.

Monakolu pilot, mükemmel bir performans sergilese de bu sonuçta Carlos Sainz'ın da payı vardı. Motor parçası değiştirmekten dolayı grid cezası bulunan Sainz, son bölümde takım arkadaşına hava koridoru sağladı.

Leclerc, sıralama turlarının ardından verdiği demeçlerde takım arkadaşı Sainz'a teşekkür etti ve şunları söyledi: "Güzel bir turdu. Hafta sonu boyunca turu bir araya getirmekte zorlandım ama şimdi bir araya getirebildim."

"Carlos'un da yardımı olduğunu söylemem gerek, harika bir takım çalışmasıydı. Carlos olmasa çok daha yakın geçerdi. Carlos'a teşekkürler. Umuyorum ki yarın galibiyet mücadelesinde bize katılabilir."

"Q1'den sonra bizim gösterdiğimiz tempoya [olumlu anlamda] şaşırdım. Ayrıca Q2'de de çok güçlüydük. Bir şekilde [3. antrenmandan sonra] işleri tersine çevirdik ama bu iyi bir sürprizdi."

"Yarış için iyi hissediyorum ama dün Red Bull'un yarış simülasyonunda neler yaptığını anlamak zor çünkü tur zamanları arasında büyük farklar vardı. Yarın işler nasıl gidecek görelim."





Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images