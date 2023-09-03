Leclerc: "Carlos'la sınırdaydık ancak çok eğlendim"

Ferrari pilotları Sainz ve Leclerc, Ferrari'nin evindeki yarışa 1 ve 3. sıralardan başlamışlardı. Leclerc, sıralamaların ardından yaptığı açıklamada Ferrari adına 1-2 olmayı hedeflediklerini söylemişti.

Ancak yarış içerisinde beklendiği gibi Red Bull pilotları daha iyi lastik kullanımına sahiplerdi ve hem Max Verstappen, hem de Sergio Perez Ferrari pilotlarını geçerek 1-2 oldular.

Yarışın büyük bölümünde Sainz'ı takip eden Leclerc, her ne kadar sonunda geçemese de keyif aldığını söyledi.

Leclerc, "Bana göre yarışlar bu şekilde olmalı. Bana, her zaman sınırda olduğumuz karting günlerini hatırlattı."

"Geçmişte Max ile bu tür mücadelelerimiz oldu, Checo ile oldu ve bugün Carlos'la oldu. Gerçekten sınırdaydı."

"Şahsen bu mücadeleden keyif aldım. Çok yakın olduğumuz çok fazla an oldu."

"Ancak şikayet etmiyorum, bu yüzden yarışları seviyorum."

"Birbirinizle mücadele ederken hissettiğiniz adrenalin... Gerçekten eğlenceliydi."

"Carlos savunma tarafında sınırdaydı, ben atak tarafında sınırdaydım."

"İkimiz için de burada podyumda olmanın değeri büyüktü, bu yüzden her şeyimizi verdik." dedi.