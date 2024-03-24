Leclerc: "Carlos, geri dönüşünde inanılmaz bir yarış çıkardı ve bu zaferi hak etti"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Avustralya GP'yi ilk iki sırada tamamlamalarının ardından takım olarak her şeyi doğru yaptıklarını, takım arkadaşı Carlos Sainz'ın ise galibiyeti sonuna kadar hak ettiğini söyledi.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, celebrate by taking a selfie in Parc Ferme
Sam Bagnall / Motorsport Images
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen'in 2. turda Carlos Sainz'a geçilip 4. turda sağ arka freninin patlaması sonucu yarış dışı kalmasının ardından yarışın kontrolü Ferrari'ye geçti.
Sainz, rahat bir şekilde yarışı kazanırken, takım arkadaşı Leclerc onun arkasında ikinci oldu ve Ferrari böylece 2022 Bahreyn'den bu yana ilk kez duble yaptı.
Yarışın sondan ikinci turunda en hızlı turu atarak ekstra puanı da kazanan Leclerc, yarışta daha iyi yapabilecekleri bir şey olmadığını söyledi.
Leclerc, "Elbette en çok da takım için iyi hissettiriyor. Bunu yapabileceğimizi bilmek inanılmaz."
"Carlos ameliyatından sonra geri dönüşünde inanılmaz bir hafta sonu geçirdi. İnanılmaz bir yarış çıkardı."
"İkinci stintte ilk sert lastikle biraz daha fazla zorlandım. Lastikleri iyi yönetemedim ama son stint daha olumluydu. Birincilik ve ikincilik yapabileceğimizin en iyisiydi."
"İlk stintte arkayı korumamız gerekiyordu, bu yüzden biraz erken pite geldik. O andan itibaren Carlos çok hızlıydı ve ben ise lastiklerimde zorlanıyordum. Sanırım ilk pit için durduğumuz anda her şey netleşti."
"Carlos tüm hafta sonu boyunca daha iyi bir iş çıkardı ve bu zaferi kesinlikle hak etti. Onun ve takım için gerçekten çok mutluyum. Bu gerçekten iyi bir puan."
"Hafta sonuna puanları en üst düzeye çıkarmamız gerektiğini söyleyerek geldik ve daha iyi yapabileceğimiz bir şey yoktu." dedi.
Leclerc, ilk 3 yarışta almış olduğu puanlarla şampiyonada Sergio Perez'i bir puanla geçerek ikinci sıraya yükseldi. Avustralya'dan puansız ayrılan Verstappen, Leclerc'in 4 puan önünde lider durumda.
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