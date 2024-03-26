Leclerc: "Carlos söylemiyor ama takım patronları onunla görüşüyordur"

Sainz, Ferrari'nin sözleşmesini yenilemeyerek gelecek sezon Lewis Hamilton'ın yerini almasının ardından şu anki haliyle "koltuksuz" olduğunu kendisi söyledi. Ancak yıl sonunda bir çok koltuk boşa çıkacak bu yüzden Sainz'ın başka bir yere takıma fırsatı var.

Sainz'ın sadece iki hafta önce geçirdiği apandisit ameliyatının ardından Albert Park'ta podyumun en üst basamağa çıkması, İspanyol pilotun bir haftayı yatakta dinlenerek geçirdiğini ve bir Formula 1 pilotu için gerekli olan kondisyon ritmini sürdüremediğini itiraf etmesi nedeniyle dikkate değer bir geri dönüşü anlamına geliyor.

Avustralya Grand Prix'si boyunca hiç etkilenmemiş görünen İspanyol pilot, Max Verstappen'den liderliği aldıktan sonra da liderliği bırakmadı ve kariyerinin üçüncü yarış zaferiyle podyumun en üst basamağına çıktı.

Sainz, 2022 ortalarından bu yana Red Bull dşında yarış kazanan tek pilot ve şu anda gelecek sezon için bir koltuğu olmadığı göz önüne alındığında, geleceği yılın en çok tartışılan konularından biri olabilir.

Sainz'ın Formula 1 dünyasında 'yeterince değer görüp görmediği' sorulduğunda, hem Leclerc hem de Norris de bunun böyle olmadığını söyledi ve Leclerc son zamanlarda telefonunun meşgul olduğuna inandığını söyledi.

Leclerc, "Bence herkes Carlos'un padoktaki değerini biliyor."

"Padoktaki en yüksek değerli sürücülerden biri ve Formula 1 aracına her bindiğinde son derece güçlü oldu. Bunu birçok kez gösterdi. Bu yüzden küçümsendiğini düşünmüyorum."

"Bence herkes Carlos'un değerini biliyor ve bu yüzden birçok kez onun geleceği konusunda çok endişeli olmadığımı söyledim. Çünkü eminim ki birçok takım patronu endişeli... O söylemiyor ama eminim ki onunla konuşuyorlar!"

"Eminim birçok fırsatı olacak ve kariyeri için en iyi seçimi yapacak." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, in the Press Conference Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Yarış sonrası basın toplantısında Ferrari pilotlarının yanında oturan Lando Norris, "Dürüst olmak gerekirse Charles'ın iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Kimsenin onun küçümsendiğini düşünmesi için bir neden yok."

"Bence onu tanıyan, neler yapabileceğini bilen, çaba düzeyini, yaklaşımını ve en iyilerden biri olma isteğine olan bağlılığını bilen insanlar için, tıpkı bugün ve son birkaç haftada kanıtladığı gibi."

"Eminim ki iyileşmek, aracına geri dönmek için bu kadar çaba sarf etmeyecek ve bu kadar çok zaman, emek harcamayacak pek çok pilot vardır. Bence bu da bunun sadece bir örneği."

"Ama onun neler yapabileceğini bilen insanlar için asla onun küçümsendiğini söyleyemezsiniz. Elbette sonuçlar her zaman gösterilmesi gereken bir nokta ve dışarıdan bakan insanlar televizyonda gördüklerine bakarak kolayca hüküm verebiliyor. Ancak onunla çalıştığınızda, neler yapabileceğini bildiğinizde ve işler tıkırında gittiğinde, çok iyi tıkırında gidiyor ve bu hafta sonu olduğu gibi performanslar sergiliyor."

"Tüm yıl boyunca, belki de geçen yıl olduğundan bir adım daha ileride olduğunu kanıtladığını söyleyebilirim. Evet, onu hafife alırsanız aptallık edersiniz." dedi.

Sainz'ın kendisi de ikiliyle birlikte otururken gülümsedi ve görüşlerini belirtmesi istendiğinde şunları söyledi, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sanırım burada en sevdiğim iki takım arkadaşımla aynı fikirdeyim!"

"Bazı nazik sözler var ama ben de onlara katılıyorum. Sanırım beni tanıyan, benimle aynı takımı paylaşan ya da benimle çalışan insanlar beni tanıyor ve bu sporu bilen insanlar tarafından küçümsendiğimi hissetmiyorum."

"Belki de bu spor hakkında çok fazla bilgisi olmayan diğer insanlar beni küçümsemek istiyorlarsa, benim için sorun yok."

"Dürüst olmak gerekirse umurumda değil ama bu sporu iyi bilen insanları, takım arkadaşlarımı, verilerimi gören, nasıl çalıştığımı ve hızımı gören insanları önemsiyorum ve onlar tarafından küçümsendiğimi düşünmüyorum." dedi.