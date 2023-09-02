Leclerc: "Carlos ile 1-2 olmaya çalışacağız!"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Ferrari'nin evindeki sıralamalarda takım arkadaşı Carlos Sainz ile 1 ve 3. sıraları almalarının ardından hedeflerinin yarışta duble yapmak olduğunu söyledi.
Monza'nın uzun düzlüklerinde hızlı olmayı başaran Ferrari, ilk antrenmanlardan itibaren güçlü olduğu İtalya'da sıralamalarda beklendiği gibi pole pozisyonu mücadelesi verdi.
Günün sonunda Carlos Sainz pole pozisyonunu kazanan isim olurken, Leclerc şampiyona lideri Max Verstappen'in arkasında 3. oldu.
Leclerc, her ne kadar kendi açısından biraz hayal kırıklığı yaşasa da tifosi için harika hissettiğini söyledi.
Leclerc, "Tifosi içni harika hissediyorum! Tabii ki kendi açımdan biraz hayal kırıklığı yaşıyorum. Açıkçası birinci olmak istiyordum ancak Carlos'un 1. olduğunu görmek Ferrari için harika haber."
"Tüm hafta sonu boyunca inanılmaz bir iş başardı. Ben ona göre daha fazla zorlandım. Birinci, ikinci ve üçüncü antrenmanlarda zorlanmamın ardından sıralamalarda her şeyi bir araya getirmeyi başardım, bu yüzden gerçekten mutluyum."
"Ancak ne yazık ki 3. seansta hava koridoru bulamadım ve bu muhtemelen en az bir sıra kaybetmeme neden oldu ancak hayat böyle. Özellikle benim için mutlu olmalıyız çünkü çok zorlanıyordum."
"3. olduğum zaman pek sık gülümsemem. Ancak burada olmak ve bu kadar desteği alıyor olmak muhteşem bir his." dedi.
Yarışta podyumda olmayı hedefleyip hedeflemedikleri sorulduğunda Leclerc, "Kesinlikle. Carlos ile 1-2 olmaya çalışacağız!" şeklinde cevap verdi.
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