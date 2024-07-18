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Formula 1 Macaristan GP

Leclerc: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler zıplamayı azaltmaya yönelik"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibin sorunları anlamaya başladığını ve bu hafta sonu daha güçlü olmayı beklediklerini söyledi.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari son yarışlarda beklenen performansı sergileyemedi ve büyük hayal kırıklığına neden oldu. Fakat bu hafta sonu için hazırlanan yeni güncellemeler var.

Macaristan GP öncesinde konuşan Leclerc şöyle dedi: “Bence Monako'ya kadarki gelişimimiz çok iyiydi. Daha önce birkaç kez söylediğim gibi, Ferrari'nin geçen Eylül ayından bu yana en çok gelişim gösteren takım olduğuna inanıyorum."

"Daha sonra Montreal'de iyi bir sonuca mâl olan bir motor sorunu yaşadık. Ardından Barselona'dan itibaren zıplamaya neden olan güncellemeler geldi."

"Kendi adıma, özellikle o zamandan beri, bir çözüm bulmak için ayarlarda ekstrem değişiklikler yapmaya çalıştım."

"Sonunda bu seçimimiz meyvelerini verdi çünkü çok fazla veri topladık, sorunun ne olduğunu anladık. Bizim için sorunu anlamaya çalıştığımız yarış sayısını azaltmak önemliydi."

"Şimdi sorunun ne olduğunu anladık ve bundan sonra daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Macaristan'da en iyisini almaya çalışacağız ve Spa'da daha da iyisini yapmayı umuyoruz.”

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Erik Junius

Yarın yeni paketi mi kullanacağı sorusuna Leclerc, “Detaylara girmeyeceğim. Yeni paketle mi yoksa eski paketle mi yarışacağımı yarın göreceksiniz."

"Dediğim gibi sorunu anlamak için farklı veriler topladık ve takımın ödevine iyi çalıştığını düşünüyorum. Geri kalan her şeyi yarın göreceksiniz." cevabını verdi.

Hungaroring'in zıplama sorunlarını çözmek için yaptıklarının doğru olup olmadığını görmek adına iyi bir pist olup olmadığı sorusuna Leclerc, “Macaristan'ın zıplamayı görme açısından en iyi pist olacağını düşünüyorum."

"Ancak son birkaç yarıştan elde ettiğimiz veriler bize doğru yolda mı yoksa yanlış yolda mı olduğumuz hakkında çok şey söyleyebilir."

"Spa'nın bizim için daha iyi bir pist olacağını, çok daha anlamlı bir test olabileceğini düşünüyorum. Fakat bundan önceki dört yarışta yapılan çalışmalar sayesinde gelecekte her şeyin daha iyi olacağından eminim." cevabını verdi.

Getirdikleri güncellemelerle ilgili soruya Leclerc, “Getirdiğimiz yeni parçalar esas olarak zıplamayı azaltmak için.” cevabını verdi.

Son olarak bu hafta sonu ne beklediği sorusuna Leclerc, "“Bu hafta sonu ne bekleyebileceğimizi söylemek zor, çünkü uzunca bir süredir en iyi takımlar arasında 0.1 ila 0.2 saniye var."

"Bu yüzden nerede olacağımızı bilmek zor. Fakat hedefimiz her zaman mümkün olan en iyi sonucu almak."

"En önemli şey, çok fazla ayar değişikliği yapmadan sorunsuz bir hafta sonu geçirmek."

"Eğer bunu yapabilirsek, üst sıralar için mücadeleye geri dönebileceğimize eminim." cevabını verdi.

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